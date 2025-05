Barbara D’Urso pronta a tornare in tv? Il (possibile) colpo Rai

Sono in corso importanti trattative che potrebbero riportare Barbara D’Urso in televisione sulla Rai: il suo ruolo sarebbe considerato fondamentale.

Barbara D’Urso è sempre più vicina alla Rai. La presentatrice sarebbe molto desiderata dall’azienda radiotelevisiva pubblica, perchè vedrebbe in lei una figura importante per risollevare gli ascolti. E’ ciò che si legge su La Repubblica: un’indiscrezione che mette di nuovo al centro l’ ex signora del caffeuccio di Canale 5.

Approdata sulla pista da ballo di Ballando con le Stelle in qualità di ballerina per una notte e a Domenica in come ospite, Barbara D’Urso è attesissima a causa di un assenza dal piccolo schermo di ben due anni. Non è la prima volta che il suo nome viene associato alla Rai: da tempo si vocifera di un suo arrivo nei palinsesti dei primi canali ma questa volta c’è di più.

La Rai sta vivendo un periodo di difficoltà per un calo di ascolti generalizzato. Una situazione che forse riflette i nostri tempi, ma che mette in difficoltà le aziende del settore e che nello specifico della Rai, costretta a portare alla chiusura anticipata un programma su cui vi erano aspettative alte, Ne vedremo delle belle presentato da un grande come Carlo Conti.

Risollevare gli ascolti con Barbara D’Urso

Si sente l’urgenza di una reazione, c’è necessità di pianificare le prossime mosse e Barbara D’Urso è la risposta. Secondo La Repubblica la presentatrice napoletana potrebbe rilanciare gli ascolti e in questo momento sarebbe al centro di trattative per un ritorno in Rai.

L’azienda pubblica vede in lei un “jolly indispensabile“, ma sarebbe stata accantonata l’idea di lei al posto di Mara Venier a Domenica in. La Rai la sta corteggiando e ” da due anni prova a riportarla sul piccolo schermo, incontrando però il muro di Forza Italia” si legge sempre su La Repubblica.

Tuttavia ci sarebbe una svolta. A quanto pare si sta prendendo in considerazione un rientro graduale, forse per un programma tutto suo pomeridiano infrasettimanale, che aiuterebbe a risollevare questa fascia della rete in particolare difficoltà. Ma le novità non finiscono qui.

Parallelamente, si parla anche del ritorno estivo di Pino Insegno, che dovrebbe tornare con Reazione a Catena da domenica 8 giugno. Per lui si ipotizza anche un secondo impegno in prima serata, con un possibile rilancio dello show Il buono, il brutto e il cattivo, mai andato in onda la scorsa estate. Al momento però nulla è confermato.

Intanto Barbara D’Urso in questi giorni ha compiuto 68 anni: un compleanno felice che ha voluto commemorare con un gesto particolare. Come lei anche il suo ex Mauro Berardi, con il quale ha due figli e condivide il ruolo di nonna, è nato il 7 giugno e per l’occasione la conduttrice ha voluto dedicargli un post dolcissimo, reso pubblico da Instagram: “Auguri al padre dei miei due figli che oggi compie gli anni (ed anche io)”. Parole dolcissime accompagnate da una foto in cui si mostrano insieme al mare felici. Insomma, viene da pensare che Barbara D’Urso è proprio pronta per tornare.