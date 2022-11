Il tweet è dello scorso lunedì, ma solo oggi Barbara d’Urso ha deciso di ricondividerlo per ringraziare il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Al lavoro per la cultura italiana con il sottosegretario @VittorioSgarbi , il sottosegretario Gianmarco Mazzi e componenti dello staff pic.twitter.com/vu8XDfwHhL — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) November 7, 2022

Sette giorni fa, infatti, l’ex direttore del Tg2 twittava: “Al lavoro per la cultura italiana con il sottosegretario Vittorio Sgarbi, il sottosegretario Gianmarco Mazzi e componenti dello staff”. A destare stupore non era stato però il testo del tweet, quanto l’immagine che vi era allegata, che ritraeva sullo sfondo dello studio del ministro due televisori, il primo sintonizzato su Rai News 24, il secondo su Canale 5, dove era in onda Pomeriggio Cinque.

Dopo le molte risatine da parte di numerosi utenti che erano seguite alla foto, non rimossa da parte del ministro, oggi è arrivata a distanza di una settimana la consapevolezza da parte della conduttrice di Pomeriggio Cinque di essere seguita dal ministro Sangiuliano, espressa a sua volta tramite un tweet.

“Mi rende orgogliosa sapere che, nell’ufficio del ministro della Cultura, al pomeriggio la tv è sintonizzata su Pomeriggio Cinque. È un riconoscimento per il lavoro che tutti i giorni svolgiamo nella redazione di Videonews. Grazie ministro Gennaro Sangiuliano” ha cinguettato Barbara d’Urso.

Mi rende orgogliosa sapere che, nell’ufficio del ministro della Cultura, al pomeriggio la tv è sintonizzata su #Pomeriggio5. È un riconoscimento per il lavoro che tutti i giorni svolgiamo nella redazione di Videonews. Grazie ministro @g_sangiuliano! pic.twitter.com/WTu9eAmEPD — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) November 14, 2022

Se dunque negli ultimi anni si è assottigliata la platea di telespettatori che segue nel pomeriggio di Canale 5 Barbara d’Urso, la conduttrice può almeno ora vantare un prestigioso spettatore, che non ha avuto timore di fare, più o meno inconsapevolmente, un endorsment a Pomeriggio Cinque.