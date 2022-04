Oggi, giovedì 21 aprile 2022, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Bang Bang Baby, nuova serie Amazon Original, prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, creata da Andrea Di Stefano e diretta da Michele Alhaique (supervisore artistico), Margherita Ferri e Giuseppe Bonito, con Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Lucia Mascino, Dora Romano e Antonio Gerardi.

Bang Bang Baby sarà disponibile su Prime Video, con i primi 5 episodi, a partire dal prossimo 28 aprile. I restanti 5 episodi della prima stagione saranno disponibili dal 19 maggio, sempre in esclusiva su Prime Video.

Bang Bang Baby è un crime drama, ambientato negli anni ’80, precisamente nel 1986, che racconta la storia di Alice, adolescente di 16 anni, interpretata da Arianna Becheroni, che vive in una cittadina del Nord Italia. La vita di Alice cambia nel momento in cui scopre che il padre che credeva morto, in realtà, è ancora vivo. Per amore del padre e per dimostrargli il proprio valore, Alice decide di entrare nel mondo della criminalità, subendone il fascino.

La serie è stata scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni.

Bang Bang Baby: la conferenza stampa in tempo reale

Alla conferenza stampa di presentazione della serie, erano presenti gli attori Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Lucia Mascino, Dora Romano e Antonio Gerardi, il regista Michele Alhaique, Nicole Morganti (Head of Italian Originals, Amazon Studios) e Lorenzo Mieli (The Apartment, società del gruppo Fremantle).

TvBlog ha seguito la conferenza stampa in tempo reale. Di seguito, tutte le dichiarazioni.