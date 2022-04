Dal 28 aprile, in esclusiva su Prime Video, saranno disponibili i primi 5 episodi di Bang Bang Baby, serie Amazon Original tratta dal libro L’Intoccabile di Marisa Merico. I restanti episodi della prima stagione saranno disponibili dal 19 maggio.

In occasione della conferenza stampa di presentazione della serie, TvBlog ha intervistato la protagonista della serie, la giovanissima Arianna Becheroni, e gli attori Adriano Giannini e Lucia Mascino, i suoi genitori nella serie.

Arianna Becheroni, 17 anni e un’esperienza nel film Mio fratello rincorre i dinosauri, è la protagonista di Bang Bang Baby, Alice, una ragazza che scoprirà che il padre creduto morto, in realtà, è vivo e che si avvicinerà, quindi, alla famiglia paterna, un clan della ‘ndrangheta gestito dalla nonna. Ad Arianna Becheroni abbiamo questo quale aspetto di questo crime/teen drama ambientato negli anni ’80 l’ha divertita maggiormente:

Non mi sono mai annoiata perché Alice è tanto versatile come personaggio. Andando avanti con gli episodi, vedremo Alice cimentarsi in tante cose, la vedremo vestita in diversi modi… Ogni episodio è ispirato ad un elemento degli anni ’80. Questo personaggio è stata sempre una scoperta per me. L’aspetto più divertente? Non saprei, è stato davvero tutto tutto tutto bello!