Si vota oggi in Francia per il ballottaggio delle elezioni legislative. Ricca l’offerta televisiva italiana per seguire questo appuntamento

I francesi tornano oggi a votare per eleggere i nuovi membri dell’Assemblea legislativa. Al ballottaggio di questa seconda tornata elettorale delle legislative, il Rassemblement National tenterà di conquistare la maggioranza assoluta. Se si dovesse verificare questa possibilità si verrebbe a determinare la coabitazione tra due figure politiche di colore diverso. All’Eliseo, infatti, rimarrebbe Emmanuel Macron, mentre ad Hotel Matignon arriverebbe Jordan Bardella, astro nascente del Rassemblement National.

Una tornata elettorale che viene considerata storica per la Francia e che per questo viene seguita con grande attenzione in tutto il mondo (e in particolar modo in Europa). Per questo anche nella tv italiana non mancheranno speciali per seguire il ballottaggio che si terrà quest’oggi in Francia.

Il primo ad iniziare la sua Maratona è Enrico Mentana, che con il tg delle 20:00 prenderà la linea, senza cederla prima delle 23:00. In occasione del primo turno di queste Legislative, Mentana si era limitato a una versione extra large del notiziario delle 20:00. Questa volta, a differenza di quanto successo una settimana fa, spetterà a lui uno speciale anche dopo il termine dell’edizione delle 20:00. Salta dunque su La7 In onda.

Su Rete 4, invece, andrà regolarmente in onda Sabrina Scampini con Stasera Italia. Alle 21:30 la linea passerà poi a uno speciale di Quarta Repubblica, condotto ovviamente da Nicola Porro. Previsti collegamenti dalle piazze francesi e dai comitati elettorali di Jordan Bardella e Jean-Luc Mélenchon. Al dibattito in studio parteciperanno fra gli altri Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Stefano Cappellini, Alessandro Rico, Francois De Labarre, Michela Marzano, Ariel Dumont e Giovanni Sallusti.

In Rai invece sarà uno speciale del Tg3 a raccontare i risultati prodotti da questo ballottaggio per le elezioni legislative in Francia. Lo speciale è previsto in seconda serata, alle 23:15, dopo il consueto appuntamento domenicale con Report, nella sua versione estiva. Questi dunque i principali spazi di palinsesto previsti per il ballottaggio in Francia, che sarà sicuramente al centro anche di tutti i talk politici della giornata di domani.