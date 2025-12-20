Ballando con le Stelle 2025, chi vincerà? | Le parole di Ivan Zazzaroni

La finale di Ballando con le Stelle 2025 arriva alla sua conclusione termine di una stagione lunga, molto discussa e ricca di tensioni interne che hanno spesso rubato la scena alle coreografie. Il dance show di Milly Carlucci si prepara a chiudere questa ventesima edizione con un ultimo atto che, per molti versi, rispecchia l’andamento dell’intero percorso: competitivo, emotivo, imprevedibile.

Ballando con le Stelle: ultimo valzer…

Tutto è ancora da decidere. In gara ci sono i primi qualificati mail lotto dei finalisti non è ancora completo. A decidere tutto resta ancora uno spareggio iniziale che coinvolge Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla: il tutto con un dibattito pubblico quanto mai acceso.

Le donne continuano a guidare i pronostici. E per una volta, analisi giornalistiche e indicazioni dei bookmaker viaggiano in direzioni quasi convergenti: Francesca Fialdini, Andrea Delogu e Barbara D’Urso rappresentano il trio più chiacchierato e – in modi diversi – il simbolo di questa edizione. In un certo qual modo sono loro le protagoniste e probabilmente anche le favorite verso la finale…

Le parole di Zazzaroni: “Fialdini e D’Urso si giocano la vittoria”

Tra le voci più ascoltate della vigilia c’è quella di Ivan Zazzaroni, storico giurato del programma, che in un’intervista ha deciso di sbilanciarsi come raramente accade prima della finale: “Ballando con le Stelle potrebbe vedere nello scontro finale Francesca Fialdini e Barbara D’Urso – ha dichiarato il giornalista – ma attenzione agli outsider, in una finale può accadere di tutto, sicuramente anche Andrea Delogu è in grado di concludere alla grande e di essere la possibile sorpresa considerando il carisma che ha messo in mostra e l’affetto del pubblico”.

Il suo punto di vista, come spesso accade, ha alimentato la discussione sui social: c’è chi vede nella Fialdini il talento tecnico più evidente, chi nella D’Urso una figura in cerca del grande rilancio e chi nella Delogu la concorrente più completa per percorso e crescita.

Le quote della vigilia: Fialdini davanti, Delogu vicina

Le previsioni dei bookmaker confermano solo in parte la visione del giurato eccellente Ivan Zazzaroni. Francesca Fialdini guida la lavagna dei favoriti con la quota più bassa, attorno a 1.8, seguita da Andrea Delogu, data a 2.25. Più staccata Barbara D’Urso – oggi a 9 – nonostante le buone prove e un seguito social sempre estremamente rumoroso che potrebbe avere il suo peso se si considera il voto popolare.

Seguono Martina Colombari e Fabio Fognini a 12, mentre Filippo Magnini è dato a 16.

Non manca l’incertezza: in particolare intorno a Francesca Fialdini che torna in pista dopo gli infortuni che avevano sollevato controversie e accuse online, mentre Andrea Delogu arriva alla finale con un percorso segnato da un grave lutto familiare, la morte del fratellastro di 19 anni, vittima di un drammatico incidente in moto, elaborato e poi affrontato con grande determinazione. La D’Urso, invece, resta l’incognita più imprevedibile.

Una finale senza un vero copione

Se c’è una certezza, è che il televoto deciderà tutto. E in un’edizione dove polemiche e colpi di scena non sono mai mancati, anche il capitolo finale potrebbe regalare un esito sorprendente. In studio è atteso anche Riccardo Coccia come ospite della serata.