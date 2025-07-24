Ballando con le Stelle, un altro nome ufficiale: da Che Tempo che fa alla Rai

Da mesi Milly Carlucci è al lavoro per mettere insieme il cast perfetto per la prossima edizione di Ballando con le stelle. Il noto talent va in onda da diversi anni ed è considerato uno dei format di punta del sabato sera della Rai. Consegue sempre ascolti rilevanti e difficilmente la concorrenza è riuscito a metterlo in crisi. Com’è noto la storica giuria è stata confermata, e sono stati superati anche i dissidi dello scorso anno. Oggi gli occhi sono tutti puntati sui vip che avrebbero ricevuto l’invito di Milly Carlucci.

Il primo nome emerso è quello di Andrea Delogu, la giovane conduttrice Rai avrebbe accettato di mettersi in gioco in veste di ballerina. La sua amica Ema Stokholma le avrebbe consigliato di non rinunciare all’esperienza e a lasciarsi andare. E anche se il suo nome non è ancora ufficiale, appare certa la sua presenza, a confermarla anche l’esperto tv Davide Maggio, che non ha dubbi in merito. E visti i contini rumors e l’attenzione mediatica nei confronti del talent di ballo, oggi è stato annunciato il primo concorrente ufficiale.

E’ un volto molto amato dal pubblico, che ha alle spalle una carriera di comico e attore decisamente originale. Negli ultimi anni è stata una presenza fissa al tavolo di Che tempo che fa, di Fabio Fazio. Il format approdato sul Nove perde così un altro ospite consolidato, dopo l’addio di Simona Ventura, che da Settembre sarà alla guida del Grande Fratello Nip, conduzione che l’annovera tra i neo personaggi della scuderia Mediaset. Il comico che ha detto si a Milly non è altro che Maurizio Ferrini che probabilmente parteciperà in versione signora Coriandoli.

La signora Coriandoli neo concorrente di Ballando con le stelle 2025

“Vi rivelo un segreto a patto che non lo diciate a nessuno…” Così ha esordito la signora Coriandoli nel video pubblicato nel profilo ufficiale di Ballando con le stelle. L’iconico personaggio ha rivelato che ha ricevuto l’invito da Milly Carlucci e che la conduttrice le ha rivelato che un ballerino bellissimo sarà al suo fianco per insegnarle a ballare. L’entusiasmo di Ferrini è percepibile, l’artista dopo tanti anni torna in Rai passando per la porta principale.

La signora Coriandoli ha poi aggiunto: “Non so se sono all’altezza…” . Del resto Ferrini non ha doti di ballerino, ma ha accettato di mettersi alla prova e cercherà di godersi l’esperienza appieno senza farsi condizionare dalle critiche della giuria. I fans hanno subito mostrato il loro entusiasmo: “Signora mia … che fortunata … sono sicura che Milly le assegnerà un bravissimo ballerino … si prepari”, ha commentato un utente. E ancora: “Grandissima signora Coriandoli.”

Ballando con le stelle 2025, tutti gli altri potenziali vip

Tra gli altri nomi quotati a partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle, oltre alla signora Coriandoli la cui presenza è stata ufficializzata, c’è quello di Benedetta Parodi con il marito Fabio Caressa, ma anche Belen Rodriguez, Maddalena Corvaglia, e Bobby Solo. A quanto pare non ci sarà Barbara D’Urso, ma potrebbe esserci Sal Da Vinci, Carolina Rey, Claudio Cecchetto insieme al figlio Jody.

Non possono mancare gli sportivi, sarebbero infatti stati convocati Fabio Foginini e Mattia Furlani. Diversi rumors parlano anche della possibilità che potrebbero scendere in pista anche Flavio Insinna e Francesca Pascale, ma per ora non ci sono conferme accreditate o annunci ufficiali. Sembra infatti che Milly abbia un suo apposito piano per rivelare il cast di stelle scelte.