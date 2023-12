“Crederci sempre, arrendersi mai“. Un motto che chi segue la televisione italiana associa ad un volto ben preciso, quello di Simona Ventura. Non solo per il tormentone da lei sdoganato ai tempi della conduzione de L’isola dei famosi. Ma anche per la sua rinomata grinta, che l’ha aiutata nei momenti difficili.

Una premessa per raccontarvi quanto accaduto nelle scorse ore. Ieri, stando a quanto ricostruito da TvBlog, durante la registrazione del prologo della nuova esibizione per Ballando con le stelle, Simona Ventura sarebbe caduta e si sarebbe infortunata. La popolare conduttrice sarebbe stata sottoposta ad alcuni accurati controlli presso la struttura di Villa Stuart, a Roma, che avrebbero escluso fratture e/o problemi più seri. Per questo motivo, SuperSimo – soprannome quanto mai calzante in questo caso – questa sera sarà regolarmente in scena, in coppia con Samuel Peron, nel varietà di Milly Carlucci. Da capire se nel corso della diretta si farà menzione di quanto accaduto o se questa circostanza verrà ignorata.

La Ventura stringerà i denti, più o meno come ha fatto qualche settimana fa la collega e amica Paola Perego. Quest’ultima, infatti, ha dovuto fare i conti con la frattura di una costola, che si è procurata durante le prove di Ballando con le stelle (dalla cui gara è stata eliminata, ma resta la possibilità del ripescaggio). Le due domani mattina torneranno come ormai consuetudine, alla guida di Citofonare Rai2.

Simona Ventura, il matrimonio con Giovanni Terzi sempre più vicino

“Io e Giovanni avevamo deciso di sposarci già 3 anni fa. Ma il Covid e poi alcune problematiche private ci hanno costretto a rimandare le nozze. Ma per me e Giovanni è arrivato inaspettato l’impegno di Ballando e quindi abbiamo deciso di dirci sì nella primavera inoltrata del 2024. Al sole, da soli e con accanto unicamente le persone che amiamo“. Così Simona Ventura ha confermato al settimanale Oggi le nozze con Giovanni Terzi, suo ‘avversario’ a Ballando con le stelle.