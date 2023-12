Dopo la costola, ecco il ginocchio. Che sfortuna, Paola Perego! Stando a quanto risulta a TvBlog, la popolare conduttrice rischia di non poter rientrare nella gara di Ballando con le stelle a causa di un infortunio domestico accusato tra giovedì sera e venerdì mattina.

In base a quanto apprendiamo, si tratterebbe di una forte distorsione al ginocchio, che costringerebbe la Perego a muoversi con l’aiuto delle stampelle. L’infortunio è antecedente alla registrazione dell’ospitata a TvTalk (andata in onda oggi su Rai3, registrata venerdì pomeriggio).

Paola Perego fuori definitivamente da Ballando con le stelle?

E adesso che succede? Come noto, Paola Perego è stata eliminata da Ballando con le stelle la scorsa settimana, ma può provare a rientrare nel varietà di Rai1 grazie al ripescaggio che si terrà prossimamente. Il problema al ginocchio però mette in forte dubbio tale eventualità. I dettagli saranno comunicati questa sera in diretta su Rai1 da Milly Carlucci, che ha fortemente voluto nel cast della sua trasmissione la collega.

Per Ballando con le stelle non è un periodo fortunato: nella giornata odierna vi abbiamo raccontato che anche Simona Ventura si è fatta male. Nel suo caso, l’incidente è avvenuto ieri sera. I controlli effettuati nella clinica Villa Stuart a Roma hanno rassicurato tutti ed escluso fratture. Per questo SuperSimo, che con la Perego conduce ogni domenica Citofonare Rai2, stasera sarà regolarmente in pista con Samuel Peron.

Per la Perego non è il primo problema fisico a Ballando

Ricordiamo che Paola Perego nelle scorse settimane aveva dovuto fare i conti con la frattura di una costola, che però non l’aveva fermata. La conduttrice, impegnata ogni domenica anche su Radio 2, non si è scoraggiata e ha continuato a ballare convivendo con il dolore, mettendosi in gioco e mostrando un lato inedito della sua personalità. Riuscirà a recuperare anche dall’infortunio al ginocchio o, stavolta, dovrà arrendersi? Come accennato, della questione se ne occuperà stasera Milly Carlucci.