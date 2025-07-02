Ballando con le Stelle, lo “scippo” ad Amadeus: Milly Carlucci rilancia con il nome bomba

Mentre i palinsesti televisivi sono azionati in modalità estate, dietro le quinte dei programmi più importanti c’è fermento. Tra questi Ballando con le Stelle, già impegnata nella costruzione del cast della nuova edizione.

A quanto pare Milly Carlucci sta preparando un colpo di scena degno di quella che sarà la ventesima edizione: un traguardo degno di nota che non può passare inosservato. Dopo settimane di silenzio, un’indiscrezione rischia di mettere in ombra anche i progetti futuri di Amadeus, da un anno passato a Nove.

In un contesto dove la competizione tra reti è sempre più serrata, Milly Carlucci starebbe per giocarsi una carta sorprendente: un nome forte, mediaticamente dirompente, pronto a catalizzare l’attenzione del pubblico e, perché no, a riscrivere le dinamiche del sabato sera. Il nome, emerso nelle ultime ore, è di quelli che non lasciano indifferenti, e che potrebbero spostare l’equilibrio degli ascolti.

Dal Nove su Rai Uno: il cantante pronto a mettersi in gioco

Ballando con le Stelle è un programma che unisce abilità nel ballo, volti noti e quel pizzico di gossip che non guasta: la ricetta perfetta per il successo, ancor di più se viene aggiunto l’ingrediente segreto: il peperoncino. In questo caso a dare pepe alla prossima stagione dello show potrebbe essere un personaggio che ha già fatto parlare molto di sé qualche anno fa al Festival di Sanremo.

Secondo voci sempre più insistenti, la conduttrice avrebbe messo gli occhi su Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocati. Cantante e performer noto per il suo stile provocatorio e la spiccata teatralità, Rosa è diventato celebre per un bacio in diretta, sul palco dell’Ariston, con Fedez, e che fece discutere per giorni. Il suo ingresso nel cast di Ballando sarebbe un’autentica bomba mediatica, in grado di attrarre pubblico giovane e non solo.

A dare maggiore credibilità all’indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha parlato del cantante come primo nome confermato per la prossima stagione. Se la trattativa andasse in porto, sarebbe un colpaccio per la Carlucci, che avrebbe battuto sul tempo anche l’ormai ex volto simbolo del Festival di Sanremo, Amadeus, che con Rosa Chemical aveva condiviso proprio uno dei momenti più discussi delle ultime edizioni del Festival. Oltre che lo studio del suo ultimo show Like a Star dove il cantante ha vestito il ruolo da giurato.

Ma non è finita qui. La Carlucci continua a tessere la sua tela e starebbe ancora lavorando per completare un cast d’effetto. Tra i nomi ricorrenti c’è quello di Melissa Satta, già in orbita lo scorso anno, poi sfumata a favore di Federica Nargi. La presenza dell’ex velina sarebbe perfetta per il mix di fascino, notorietà e spirito competitivo richiesto dallo show. E, stavolta, la trattativa potrebbe davvero concretizzarsi.

In pole position anche Alex Schwazer, ex campione olimpico e volto già visto in tv, che garantirebbe al programma una narrazione potente fatta di riscatto personale e forza d’animo. Senza dimenticare il nome che farebbe esplodere l’Auditel: Barbara D’Urso. Da sempre corteggiata da Milly, la conduttrice potrebbe rappresentare l’elemento di rottura perfetto. La sua eventuale partecipazione farebbe scintille, soprattutto al cospetto della giurata Selvaggia Lucarelli, con cui i contrasti non mancherebbero di certo.