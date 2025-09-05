Ballando con le Stelle, intervista a Ivan Zazzaroni: “All’inizio ero il cattivo, con l’arrivo di Lucarelli ci ho guadagnato. Barbara D’Urso? Ora che ha messo un piede in Rai, difficilmente ne uscirà”

Ballando con le Stelle spegne venti candeline, di cui diciotto condivise con Ivan Zazzaroni. Il giornalista sportivo è ormai un punto di riferimento per il talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il suo sguardo è critico ed equilibrato, ma non si risparmia mai nemmeno sui concorrenti più difficili. In questa intervista a TvBlog, il direttore del Corriere dello Sport racconta retroscena sul programma, la cui nuova edizione va in onda a partire dal 27 settembre, e sui nuovi concorrenti che hanno scelto di lanciarsi in questa nuova sfida televisiva. E a proposito della giuria, di cui fa parte da anni, dice: “All’inizio ero quello un po’ più provocatorio, ma con l’ingresso di Selvaggia Lucarelli ho fatto un passo indietro“.

Giornalista sportivo e giudice di Ballando con le Stelle. Come si conciliano questi due mondi, apparentemente così diversi?

Per me non si conciliano; semplicemente faccio le cose che mi vengono proposte e che mi piacciono. Il mio mestiere è uno: il giornalista. Io colgo tutte le opportunità che mi si presentano davanti, come la partecipazione a Quelli che il calcio e a Ballando con le Stelle. È chiaro che è rischioso, perché faccio un lavoro che è sempre molto sotto osservazione. Mi espongo tanto perché ballare non è la cosa più semplice del mondo, anzi è un tabù per tante persone.

Ballando con le Stelle ha tra l’altro sempre avuto una forte esposizione mediatica. Lei come l’ha gestita?

A me non è mai interessato molto quello di che dicono di me e questo è un grande vantaggio, pur essendo io caratterialmente permaloso. Negli anni ho fatto molto stretching: mi piace se c’è il complimento; se c’è invece l’offesa, mi passa in un secondo. L’avvento dei social ha moltiplicato in maniera esponenziale tutto questo, ma da un certo punto di vista il web mi è stato anche di aiuto. Nella vita quotidiana le offese non le ricevo mai; di quello che invece viene detto in forma anonima sui social non mi interessa granché.

Lei è una colonna portante del programma da 18 anni. Come è cambiato il suo approccio nel giudicare i concorrenti nel corso delle varie edizioni?

Io ho sempre modulato la mia presenza a Ballando, e credo di essere l’unico tra i cinque giudici – a parte Carolyn Smith – ad avere un rapporto costante con Giancarlo De Andreis (n.d.r. autore del programma) e Milly Carlucci, anche al di fuori della trasmissione. All’inizio ero quello un po’ più provocatorio, ma con l’ingresso di Selvaggia Lucarelli – che dà invece una provocazione più forte e decisa – ho fatto un passo indietro. Ci ho guadagnato, perché per tutti sono ora la persona seria e che dà giudizi più equilibrati. In passato avevo l’immagine del cattivo e dell’antipatico, mentre adesso sono il “padre saggio“.

Deve quindi ringraziare Selvaggia per questo suo cambio ruolo…

In realtà, io e lei abbiamo un gran rapporto e di bello c’è proprio il fatto che noi cinque veniamo da cinque mondi diversi. Tra di noi c’è un’alchimia speciale, che è stata tutta creata da Milly Carlucci e che alla fine funziona. Noi arriviamo lì, ci guardiamo in faccia per un po’ e partiamo. Ognuno mette del suo.

Cosa succede invece dietro le quinte? Tra voi giudici capita che ci siano commenti accesi o confronti? Come li gestite?

Noi ci vediamo alle 19 del sabato, facciamo un piccolo confronto che è di solito pieno di risate e poi si parte. In passato c’è forse stato qualche momento di tensione tra Carolyn e Selvaggia, ma è stato poi tutto superato.

Lo scorso anno Guillermo Mariotto è andato “fuori di registro“, ma ogni cosa è nella norma. Milly ha infatti una capacità incredibile di appianare tutto e di mettere a posto ogni cosa che non funziona. Il nostro è un rapporto settimanale e non c’è nemmeno il tempo di far maturare antipatie o cose del genere.

Milly Carlucci è infatti stata molto brava, nella scorsa edizione, a gestire il caos mediatico che ha colpito Guillermo Mariotto…

Lui è una figura importantissima del programma. Credo che il pubblico abbia capito che Mariotto ha un suo modo di fare televisione; ogni tanto sbarella ma fa parte di lui. Se lo facessimo noi, probabilmente ci ricovererebbero. In realtà lui è questo. Io faccio la parte più moderata, Fabio l’uomo di spettacolo, Carolyn è il giudice tecnico di ballo, Selvaggia mette un po’ di “pepe” e Mariotto è la scheggia impazzita. È difficile che uno di noi vada sopra l’altro, anche perché siamo tutti con un carattere abbastanza forte e deciso.

Il cast di questa edizione è ricco di personaggi interessanti e anche di molte sorprese. Quali sono le sue prime impressioni sui concorrenti? C’è qualcuno che secondo lei ha un potenziale nascosto o, al contrario, qualcuno che potrebbe avere più difficoltà del previsto?

Quest’anno sono tutti personaggi molto popolari; forse hanno voluto fare un cast di questo tipo per omaggiare i 20 anni di Ballando. Non c’è lo sconosciuto o l’attore che non è ancora esploso. Ognuno di loro ha delle storie. Negli anni, il talent è cambiato molto ed è diventato un programma con tanti colori. Escono le vite dei concorrenti, c’è molta verità e ci sono delle confessioni sorprendenti di personaggi normalmente schivi.

Quest’anno abbiamo tra i tanti Fognini, che sarà sicuramente una gatta da pelare, e Magnini che è un altro personaggio. Tra le donne c’è Barbara D’Urso, che ha sempre ballato. La mia compagna – vicedirettore di Mediaset – la conosce molto bene e ogni tanto vedevamo questi video nel backstage di lei che ballava la salsa. È molto appassionata ed è allo stesso tempo un personaggio televisivo molto forte.

A proposito di Barbara D’Urso, il suo ingresso nel talent ha fatto molto “rumore”. Lei come ha accolto questa notizia? Crede che la sua presenza influenzerà l’atmosfera dello show?

Che lei abbia una luce particolare, è ovvio. Secondo me, sarà il programma a influenzare lei, perché Ballando con le Stelle è superiore a tutti i concorrenti. Non c’è un personaggio che diventa più forte di Ballando: Barbara non ha bisogno di essere lanciata, ma penso che ora che ha messo un piede in Rai, difficilmente ne uscirà.

L’altra grande novità è il cambio di veste di Paolo Belli, che approda come concorrente nel talent.

Ballerà con Anastasia Kuzmina, che è la “peperina” del programma e la veterana. La loro sarà una coppia esplosiva. Io non mi aspettavo assolutamente di vederlo tra i concorrenti, ma mi diverte l’idea. Io e lui siamo amici di vecchia data e c’è un legame solidissimo, nato ancor prima di Ballando con le Stelle, perché i nostri figli giocavano insieme.

Come se la cava lui nel ballo?

Secondo me dimagrirà moltissimo, lo ha fatto per quello. Gli auguro di perdere almeno 7-8 kg.

Lei ha mai immaginato di indossare una veste di giurato per un altro programma artistico?

Ho ricevuto parecchie volte la proposta di fare il giurato di ballo dalle edizioni straniere di Ballando con le Stelle, ma non ci sono mai andato. Il mio lavoro è sempre stato quello di essere un giudice costante di giocatori, atleti, partite, piloti, schermidori, nuotatori. Questo è un ruolo che ho dentro, anche se sono giudizi a volte tecnici a volte morali.

Futuri progetti in programma?

Io ho avuto tutto quello che desideravo, vorrei continuare così. Ho fatto tutti i programmi e tutte le direzioni che volevo, tutti i viaggi che sognavo, e non so cosa posso chiedere di più. Il mio progetto è continuare così e divertirmi. L’unica cosa che mi è mancata è la conduzione di un programma sportivo su una rete nazionale; l’ho fatto per una rete locale per tanti anni, ma questo mi manca.

Secondo lei, potrebbe esserci la possibilità in futuro di condurre un format in Rai?

Assolutamente no, i costi sono improponibili.