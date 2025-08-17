Ballando con le stelle, il colpaccio di Milly Carlucci

Sembrava tutto saltato e, invece, Milly Carlucci mette a segno un vero e proprio colpaccio. Con il suo Ballando con le stelle, dunque, promette grande battaglia. Ecco il super nome che sposta gli equilibri.

Il sabato sera è pronto a diventare il campo di battaglia, e Ballando con le Stelle potrebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo della sua carriera, ma anche della lunga rivalità tra Rai e Mediaset.

Il colpaccio di Milly Carlucci a Ballando con le stelle

Dopo settimane di voci contrastanti e incertezze, è ufficiale: Barbara d’Urso sarà una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il celebre programma di Rai 1 che partirà a ottobre. Un annuncio che arriva come un vero e proprio colpo di scena, rivelando una mossa strategica che rompe la fragile pace tra Rai e Mediaset, e riporta la conduttrice al centro dell’attenzione televisiva.

A svelare la notizia è stato il sito Dagospia, che ha non solo confermato la partecipazione di d’Urso, ma ha anche fornito dettagli inediti dietro questa mossa, definita come una “rivincita personale e politica” per la conduttrice campana. Dopo aver lasciato Mediaset lo scorso anno, in seguito alla fine del suo storico programma Pomeriggio Cinque, Barbara sembrava destinata a un periodo di silenzio televisivo. Invece, il suo ritorno in scena avviene grazie a un’intuizione di Milly Carlucci, che ha deciso di inserirla nel cast fisso di Ballando con le Stelle, il programma di punta di Rai 1.

La decisione di Barbara d’Urso di accettare l’invito di Rai 1 rappresenta un gesto audace. La partecipazione al programma di Milly Carlucci rende ancora più interessante la sfida tra i due colossi televisivi. Il sabato sera, un tempo territorio esclusivo di Maria De Filippi, si fa sempre più competitivo, con Ballando con le Stelle che si prepara a sfidare apertamente il suo storico rivale C’è Posta per Te.

Ma le sorprese non finiscono qui. La presenza di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle riapre anche un capitolo di rivalità con una delle giurate più temute del programma: Selvaggia Lucarelli. Le due si erano già scontrate lo scorso anno, quando d’Urso aveva partecipato come “ballerina per una notte”. Il confronto tra le due non fu certo dei più eleganti, con parole dure e accuse reciproche che avevano infiammato il pubblico. Ora, con Barbara d’Urso parte del cast fisso, la rivalità con Lucarelli si farà ancora più accesa, con un “duello” che si ripeterà ogni settimana. E questa volta, il ring sarà il palcoscenico di Rai 1, davanti a milioni di telespettatori.