Ballando con le Stelle, come sta Pasquale la Rocca dopo il ricovero in ospedale: cosa ha il ballerino

I telespettatori del programma danzereccio di Rai 1 sono in ansia. Una delle loro colonne portanti si trovava fino a poche ore fa in ospedale. Lui stesso ne ha dato notizia tramite un post condiviso sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Pasquale La Rocca, ballerino, coreografo e maestro di fama internazionale che opera da anni alla corte di Milly Carlucci, stava attualmente partecipando a Sognando Ballando con le stelle.

Classe 1989, ha incominciato a ballare a 9 anni, diventando un vero campione di balli latin e standard. Ha partecipato a Dancing with the Stars sia in Belgio che in Olanda. A Ballando ha trionfato nel 2022 con Luisella Camagna e nel 2023 con Wanda Nara mentre l’anno successivo è arrivato al secondo posto con Federica Pellegrini.

In un video, caricato in una Storia sul, poco fa menzionato, suo Profilo Ufficiale Instagram, prontamente ripreso anche sulla Pagina Social della trasmissione e della conduttrice, Pasquale si è mostrato visibilmente debilitato. La voce bassa e il viso leggermente stravolto e stanco. Capelli in ordine e baffi e look decisamente sportivo. La Rocca ha spiegato di essere stato da poco dimesso dall’ospedale, senza però specificare quale. La causa del suo ricovero è stata una pesante infezione alla gola.

Pasquale La Rocca, i motivi del suo ricovero in un video

“Sono stato dimesso dall’ospedale qualche ora fa a seguito di un’infezione molto acuta avuta alla gola che ha richiesto un’attenzione molto particolare”, ha dichiarato il ballerino dopo aver mandato i suoi saluti alla conduttrice e alla giuria presente in studio.

Tuttavia i medici lo hanno rassicurato nel fatto che, con le adeguate cure e tanto riposo, tutto ritornerà a posto. Dunque la speranza, da lui stesso espressa, è di esserci per la finalissima di Sognando Ballando con le stelle. In tal caso ritroverà in pista la sua ballerina Janiya che, vista la sua assenza, ha dovuto nel frattempo danzare con il giovanissimo Filippo Zara. Quest’ultimo possiede un curriculum di massimo rispetto, anche di stampo internazionale, e ha fondato una sua scuola di danza.

Pasquale, sul finale del suo video, ha voluto fare un sincero in bocca al lupo a Zara, celebre tra l’altro per aver conquistato la versione albanese di Ballando. Tuttavia è per Janiva che ha speso maggiormente belle parole: ” Sono sicuro che sarai meravigliosa come sempre e ti faccio i miei migliori auguri”. Non ha poi mancato di seguire con vivo interesse la puntata e di fare un autentico tifo da stadio per la coppia con però il desiderio di poter ballare lui, a strettissimo giro, con la sua allieva.