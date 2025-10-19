Ballando con le Stelle, classifica e eliminati: tensione tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso, dolore per il lutto del ballerino

La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2025 ha regalato emozioni forti e una classifica sorprendente, con Barbara D’Urso che per la prima volta si è aggiudicata il primo posto, scalzando la favorita di inizio stagione, Francesca Fialdini.

Barbara D’Urso domina la quarta puntata con un quickstep travolgente

La quarta serata di Ballando con le Stelle ha visto una Barbara D’Urso in grande forma, capace di conquistare la giuria con un quickstep energico sulle note di Maria Marì. La conduttrice si è portata a casa ben 25 punti del tesoretto, pari a quelli ottenuti da Andrea Delogu, dimostrando una crescita costante e una determinazione che non è passata inosservata.

Nella classifica aggiornata di questa puntata, D’Urso guida la graduatoria seguita da Delogu, Fialdini, Rosa Chemical e Fabio Fognini. Al penultimo e ultimo posto si confermano invece Marcella Bella e Emma Coriandoli, che dovranno impegnarsi per evitare l’eliminazione nelle prossime puntate.

Scontri e emozioni dietro le quinte: il ricordo di Simone De Pasquale

La terza puntata, invece, aveva già acceso gli animi con un acceso confronto tra Barbara D’Urso e la giurata Selvaggia Lucarelli. Lucarelli ha rimproverato la conduttrice per una performance percepita come troppo “protetta” da coreografie elaborate e ha chiesto maggiore autenticità e spontaneità. D’Urso ha risposto difendendo il proprio percorso e parlando apertamente del difficile periodo professionale e personale vissuto negli ultimi due anni, che l’ha vista lontana dal piccolo schermo.

Tra i momenti più toccanti della serata, il ricordo di Simone De Pasquale, maestro di ballo e partner di Emma Coriandoli, che ha scelto di partecipare alla trasmissione nonostante la perdita della madre avvenuta pochi giorni prima. “Lei mi ha trasmesso l’amore per il ballo, quindi non potevo mancare”, ha raccontato con emozione.

Renato Zero, ballerino per una notte, incanta la giuria

Un momento speciale della quarta puntata è stato l’ingresso di Renato Zero come ballerino per una notte. Il celebre artista ha incantato il pubblico e i giudici con una performance sulle note di Senza, accompagnato da tutti i maestri di Ballando. I giudici hanno espresso parole di grande apprezzamento per la sua capacità di coniugare musica e danza con una presenza scenica unica e coinvolgente.