Ballando con le Stelle, cambio programmazione: a che ora va in onda stasera, 11 ottobre 2025

Ubi maior, minor cessat. La Nazionale di Calcio scende in campo contro l’Estonia per decidere se accedere o meno ai prossimi Mondiali di Calcio e la Rai si adegua. Il match degli Azzurri sarà trasmesso sulla rete ammiraglia della Rai a partire dalle 20.45. Solitamente il sabato a scendere in pista tocca a Milly Carlucci e i suoi ballerini con Ballando con Le Stelle. In quest’occasione particolare, gli ordini di scuderia sono diversi: prima la Nazionale di Calcio, poi il resto. In gioco c’è il futuro dell’Italia calcistica.

Questo, però, non cancella gli impegni presi dall’emittente. Ballando con Le Stelle ci sarà, sempre di sabato. Cambia soltanto l’orario. Eccezionalmente, infatti, lo show ideato dalla Ballandi Entertainment andrà in onda alle 22.50. Subito dopo la performance degli Azzurri. Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino danno appuntamento agli ascoltatori in una collocazione di palinsesto diversa.

Ballando con Le Stelle dopo la Nazionale di Calcio

La Rai non intende rinunciare a due must del proprio palinsesto. Sia Ballando con Le Stelle che la Nazionale Italiana di Calcio sono sinonimo anche di ascolto garantito. La speranza, da parte di Viale Mazzini, è che sovrapponendo due eventi di prima fascia il pubblico possa ulteriormente affezionarsi alla Rai e passare il sabato sera con le proposte della tv di Stato. Una strategia per tentare di arginare la concorrenza che proporrà, in alternativa, Tu Sì Que Vales.

Squadra che vince non si cambia recita il proverbio, ma stavolta a cambiare è l’orario. Questo, però, non modifica la preparazione dei concorrenti di Ballando con Le Stelle. I quali non sono affatto scossi dal cambio di collocazione: l’importante è dare il massimo in pista. Oltretutto a fare da collante tra sport e spettacolo penserà un giurato multitasking come Ivan Zazzaroni. Professione: giornalista. L’uomo, infatti, è Direttore del Corriere dello Sport Stadio prima ancora di essere un giurato dello show del sabato sera di Raiuno.

Quando va in onda la nuova puntata

Lo scorso anno, in occasione del trionfo del Napoli in Serie A, aveva annunciato – in diretta a Ballando con Le Stelle – la vittoria degli uomini di Conte. Anche in questo caso, se Gattuso dovesse avere successo, non esiterà a prendere la parola per fare lo stesso e regalare ai telespettatori un’introduzione degna che sia in grado di coniugare entrambe le discipline sportive: danza e calcio.

Tornando, infatti, alla pista da ballo le coppie in gara sono: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli. Ballerino per una notte: Ferdinando “Fefè” De Giorgi, allenatore della Nazionale Maschile di Pallavolo, accompagnato dalla ballerina Rebecca Gabrielli. Appuntamento alle 22.50 per la nuova puntata. Disponibile anche su RaiPlay, così come gli episodi precedenti dello show.