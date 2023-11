Dopo la sesta puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato sera su Rai1, ecco che la squadra capitanata da Milly Carlucci è pronta a preparare la sfida di sabato prossimo. Una sfida che vedrà al suo centro, come sempre, la porzione dedicata al ballerino per una notte.

La settima puntata di Ballando con le stelle

Anche nella puntata di sabato prossimo sarà una celebrità a ricoprire il ruolo di procacciatore del tesoretto che Alberto Matano assegnerà ad una delle coppie in gara a suo insindacabile giudizio. Dopo l’approdo di Cristina D’Avena di sabato scorso, è tempo dunque di un nuovo di un altro ballerino per una notte nella puntata numero sette di Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle Lillo e Anna Foglietta ballerini per una notte

Alla settima puntata di Ballando con le stelle in campo non ci sarà solo un ballerino per una notte, ma due. Come da costume in più puntate del programma del sabato sera di Rai1, anche per l’emissione in onda il prossimo 2 dicembre vedremo in campo all’auditorium del foro italico in Roma una coppia di ballerini. Coppia per l’altro che si conosce molto bene. Hanno infatti lavorato insieme in un film attualmente in distribuzione in questo periodo.

Lillo e Anna protagonisti di “Elf me”

Loro due si chiamano Lillo Petriolo, meglio conosciuto con il solo nome di Lillo e Anna Foglietta. Entrambi sono fra i protagonisti della pellicola “Elf me“. Trip è un elfo non comune. Nelle vesti di collaboratore di Babbo Natale, sembra che riesca solo a costruire armi bizzarre piuttosto che giocattoli. Il destino lo porterà a incontrare Elia, un ragazzo timido inseguito da una banda di bulli. I due si aiuteranno a vicenda e insieme scopriranno il valore dell’amicizia. Parte da qui “Elf me” il nuovo film di YouNuts disponibile su Prime Video e con protagonisti insieme ai due ballerini per una notte di sabato Claudio Santamaria e Caterina Guzzanti.

Appuntamento dunque per la settima puntata di Ballando con le stelle 2023 con Lillo e Anna Foglietta ballerini per una notte a sabato 2 dicembre, subito dopo il Tg1 delle ore 20 con Milly Carlucci, naturalmente su Rai 1.