Con la puntata monstre di sabato sera, dove si è celebrata la semifinale, l’edizione 2023 di Ballando con le stelle si avvia alla sua chiusura. Il programma diretto e condotto da Milly Carlucci termina il suo viaggio marchiato 2023 con la finale prevista in prima serata su Rai1 sabato 23 dicembre 2023. La serata, o dovremmo dire la nottata dell’antivigilia del Santo Natale 2023 (anche se ormai saremo alla vigilia del Natale) decreterà la coppia vincitrice di questa fortunata edizione dello spettacolo di varietà prodotto con la collaborazione di Ballandi multimedia. Coppia che sarà premiata dall’amministratore delegato Rai Roberto Sergio.

AGGIORNAMENTO DI MERCOLEDì 20 DICEMBRE 2023:

Alessandro Siani e Cristiana Capotondi a Ballando con le stelle

Ospiti dell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2023, oltre al già annunciato Alberto Angela, una coppia di attori che stanno per uscire nelle sale cinematografiche con un nuovo film. Si tratta di Alessandro Siani e Cristiana Capotondi. Il film in questione è “Succede anche nelle migliori famiglie”, in uscita nei cinema dal’1° gennaio. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film e Rai Cinema, è diretto da Alessandro Siani e vede lo stesso Siani nei panni di Davide Di Rienzo, laureato in medicina e finito a fare il volontario alla Caritas a causa dell’influenza oppressiva della figura paterna, un medico eccellente.

La finale di Ballando con le stelle 2023

Prepariamoci dunque ad una puntata molto lunga, con esibizioni su esibizioni. Eliminazioni in vari step, fino all’accoppiata finale di concorrenti, dalla quale il pubblico da casa dovrà decidere chi verrà scritto sull’albo di vincitori del programma, dopo la coppia vincitrice dello scorso anno formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Una puntata che si annuncia ricca di colpi di scena, ma che non vedrà stavolta la presenza del ballerino per una notte.

Alberto Angela ospite della finale

Ma l’ultima puntata di Ballando con le stelle 2023 avrà comunque un ospite speciale. Ospite della finale di Ballando con le stelle 2023 sarà un volto di Rai1 che si prepara ad andare in onda con una puntata della sua serie “Stanotte a…“. Stiamo parlando naturalmente di Alberto Angela che il 25 dicembre sera condurrà il pubblico di Rai1 a fare un viaggio nella splendida Parigi.

Stanotte a Parigi con Alberto Angela la sera di Natale su Rai1

Sarà infatti la bellissima ed affascinante capitale francese la protagonista della puntata del suo programma. Stanotte a Parigi andrà in onda su Rai1 proprio la sera del Santo Natale, 25 dicembre 2023. “Vi aspetto la sera di Natale su Rai1. Quest’anno andremo insieme a Parigi”. Così Alberto Angela ha annunciato al suo folto pubblico la puntata natalizia del suo programma pubblicando anche il promo diffuso dalla Rai. Un viaggio attraverso le meraviglie della Ville Lumière, dalla Tour Eiffel tutta illuminata a Montmartre, passando per Versailles, il Louvre, l’Arco di Trionfo e la Cattedrale di Notre-Dame.

E l’ospitata di Alberto Angela alla finale di Ballando con le stelle 2023 sarà naturalmente punteggiata da un ballo ispirato proprio alle affascinanti atmosfere di Parigi. Appuntamento dunque alla finale di Ballando con le stelle 2023 con Alberto Angela ospite a sabato 23 dicembre, subito dopo l’edizione delle ore 20 del Tg1, il tutto diretto e condotto come sempre da Milly Carlucci.