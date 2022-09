Alzi la mano chi, negli ultimi anni, non ha mai partecipato ad un baby shower (vale anche se si è stati gli organizzatori o i protagonisti)! Che cosa è un baby shower? Trattasi della festa che precede la nascita di un bambino (e che segue il gender reveal party, cioè l’evento nel quale viene svelato – ai genitori in primis – il sesso del nascituro) che viene riempito di regali dagli invitati. Un momento gioioso ed emozionante che ormai è sempre più frequente in Italia e che è mutuato da una tradizione prettamente americana.

Ebbene, secondo quanto risulta a TvBlog, Real Time starebbe lavorando ad un programma, sul calco di Cortesie per gli ospiti, totalmente dedicato proprio al baby shower. Sempre in base alle indiscrezioni in nostro possesso, sarebbe stato già scelto il conduttore di questa nuova produzione, ossia Diego Passoni, noto speaker di Radio Deejay e con alle spalle numerose esperienze televisive anche sulla generalista (è stato opinionista all’Isola dei famosi, ma pure concorrente di Pechino Express).

Così, dopo i matrimoni, i battesimi, le comunioni, gli anniversari e i prediciottesimi (Il Castello delle cerimonie), starebbe per approdare su Real Time, canale numero 31 del digitale terrestre, un altro fenomeno sociale (e social), da scandagliare e da raccontare col solito mix di realismo, ironia e la giusta dose di kitsch. La speranza, lato broadcaster, è che il nuovo titolo diventi cult e possa essere proposto in maniera seriale in futuro.

Foto via Facebook