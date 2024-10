Avetrana – Qui non è Hollywood perde il nome del Comune e diventa semplicemente Qui non è Hollywood. Questo permette alla serie di essere pubblicata già domani, 30 ottobre, su Disney+. La serie che ripercorre l’omicidio di Sarah Scazzi è pronta, quindi, per andare in onda: dopo lo stop d’urgenza ottenuto dal Sindaco di Avetrana, si è arrivati a un ‘compromesso’ che ha determinato il cambio del titolo e il via libera per la messa in onda.

La serie precedentemente nota come 𝐴𝑣𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑎 – 𝑄𝑢𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝐻𝑜𝑙𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑 arriverà il 30 ottobre su Disney+ con il nuovo titolo 𝑄𝑢𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝐻𝑜𝑙𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑. pic.twitter.com/S5EcxBTS2u — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) October 29, 2024

Qui non è Hollywood basta al Sindaco di Avetrana?

La notizia è arrivata a mezzo social, con gli account di Disney+ che hanno annunciato l’arrivo in piattaforma della miniserie in 4 puntate che vede tra i protagonisti Vanessa Scalera nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita in quelli di zio Michele, Giulia Perulli che interpreta Sabrina Misseri, Imma Villa cui tocca il dolore di mamma Concetta Serrano, e ancora con Federica Pala (Sarah Scazzi), Anna Ferzetti (Daniela), Giancarlo Commare (Ivano Russo) e Antonio Gerardi (Maresciallo Persichella).

Come ricorderete, nei giorni scorsi il Tribunale di Taranto aveva accolto il ricorso d’urgenza presentato dal sindaco di Avetrana, preoccupato che la serie potesse diffamare il comune pugliese e per questo deciso a visionare il prodotto in anteprima

“al fine di appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà”.

Il tutto a 24 ore dall’iniziale debutto, previsto per il 25 ottobre, e nonostante il lungo battage pubblicitario che aveva accompagnato – non senza polemiche – l’annuncio della messa in onda.

L’udienza per la comparizione delle parti era stata fissata per martedì 5 novembre, ma – immaginabilmente – le parti sono addivenute a un accordo prima dell’udienza.

Visto il cambio di titolo, sarà bastato togliere il riferimento ad Avetrana dal titolo perché la serie non risulti diffamante nei confronti del Comune a giudizio del Sindaco Antonio Iazzi. Non avendola ancora vista, sarà interessante capire se sono stati tolti tutti i riferimenti alla località e se quindi la storia di Sarah Scazzi sia ora ambientata in un non meglio identificabile luogo della Puglia, o in generale del Sud Italia. O di una non meglio precisata regione del pianeta.

Di fatto la richiesta di stop ha moltiplicato l’attenzione della stampa, e del pubblico, per questa serie e quindi per il delitto di Sarah Scazzi, la quindicenne di Avetrana scomparsa il 26 agosto 2010 e del cui omicidio si è inizialmente accusato lo zio Michele, salvo poi ritrattare: all’ergastolo per l’omicidio della ragazza ci sono ora la cugina Sabrina e la zia Cosima dopo 3 gradi di giudizio. Bisognerà cambiare anche la pagina di Wikipedia, però, che identifica il caso come il “Delitto di Avetrana“.