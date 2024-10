Nel 2010 un Comune della Provincia di Taranto finì nell’occhio di un ciclone mediatico che ancora oggi ricordiamo e che una serie tv ci racconta con dovizia di dettagli: Avetrana – Qui non è Hollywood è la serie tv di Disney+ che ci riporta a quell’autunno del 2010 in cui la scomparsa di una ragazzina diede il via a quello che poi fu definito un “circo” di telecamere, inviati e giornalisti pronti a documentare ogni aspetto di una famiglia apparentemente come tante. Siete curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Avetrana – Qui non è Hollywood, cast

Il cast della miniserie include numerosi attori e attrici, alcuni poco noti al pubblico televisivo ma molto preparati e ben calati nel loro ruolo. Spiccano, in particolare, Vanessa Scalera (Imma Tataranni) nei panni di Cosima Misseri, Giancarlo Commare (Skam Italia) in quelli di Ivano Russo, Anna Ferzetti (Le fate ignoranti-La serie) in quelli della giornalista Daniela e Antonio Gerardi (La Porta Rossa) in quelli del Maresciallo Persichella.

Avetrana – Qui non è Hollywood, la trama

Avetrana è un paese bruciato dal sole, nella periferia pugliese, a ridosso del mare. È il 26 agosto del 2010 quando Sarah, una giovane ragazza di 15 anni, scompare. Tutto il paese è in subbuglio, soprattutto la cugina, Sabrina, che nella sua casa di via Deledda, proprio quel pomeriggio, l’aspettava per andare al mare. Sembra una fuga innocente, ma non lo è. Perché, mentre tutti la cercano, Sarah è già stata inghiottita nel nulla. Da uno dei più noti casi di cronaca nera italiana, la scioccante storia di una scomparsa, rappresentata attraverso gli occhi dei protagonisti.

Avetrana – Qui non è Hollywood, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della miniserie sono quattro, ciascuno della durata di circa 60 minuti. Disney+ li mette a disposizione tutti a partire dal 25 ottobre 2024.

Avetrana – Qui non è Hollywood, regista e sceneggiatori

A dirigere i quattro episodi c’è Pippo Mezzapesa (“Ti mangio il cuore”). Il soggetto di serie è a cura dello stesso Mezzapesa, Antonella W. Gaeta, Carmine Gazzanni, Flavia Piccinni e Davide Serino. Mezzapesa, Gaeta e Serino anche hanno scritto le sceneggiature, a cui hanno collaborato per il primo episodio anche Gazzanni e Piccinni.

Dov’è stato girato Avetrana – Qui non è Hollywood?

La serie è stata girata nell’autunno 2022 soprattutto in Puglia. Le location principali, stando a quanto scrive Italy for Movies, si trovano nella provincia di Taranto, a Marina di Lizzano, Torre Ovo e Trullo di Mare (frazioni marine del Comune di Torricella), nei territori di Manduria e San Pietro in Bevagna, Campomarino di Maruggio e Sava. Nel Lazio, ad Ardea ed Aprilia sono state girate invece le scene ambientate a casa Misseri, ad Anzio quelle del pozzo in cui viene ritrovata la ragazza e le riprese negli studi televisivi.

Avetrana – Qui non è Hollywood, storia vera

La miniserie è tratta dall’agghiacciante storia realmente accaduta ad Avetrana nel 2010. Nell’agosto di quell’anno la giovane Sarah Scazzi, di 15 anni, scompare nel nulla. Dopo più di un mese di ricerche, ad ottobre il suo corpo viene ritrovato in un pozzo di raccolta delle acque sito in Contrada Mosca, nelle campagne di Avetrana.

A confessare l’omicidio fu lo zio della vittima, Michele Misseri. L’uomo poi ritrattò la confessione, mentre gli inquirenti continuarono a indagare anche sulla figlia (e cugina di Sarah) Sabrina, che fu arrestata con l’accusa di concorso in omicidio. Nel 2011 fu arrestata anche la moglie di Michele e madre di Sabrina, Cosima, con l’accusa di concorso in omicidio e sequestro di persona.

L’omicidio sarebbe avvenuto per un gioco finito in litigio tra Sabrina e Sarah, complice anche la presunta gelosia che la prima avrebbe avuto nei confronti della seconda, che aveva attirato ai tempi l’attenzione del giovane Ivano Russo, di cui Sabrina sembrava essere innamorata.

Per l’omicidio Sabrina e Cosima sono state condannate all’ergastolo. La Corte d’Assise d’Appello di Taranto ha confermato anche la condanna a otto anni di reclusione per Michele Misseri, marito di Cosima Serrano e padre di Sabrina, per concorso in soppressione di cadavere. Misseri è uscito di prigione nel febbraio 2024, godendo di uno sconto di pena.

Avetrana – Qui non è Hollywood, libro

La serie tv prende spunto da quanto raccontato nel libro “Sarah la ragazza di Avetrana”, scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni ed edito da Fandango Libri. Il libro aveva già generato una docu-serie Sky Original, uscita nel 2021.