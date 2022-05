Un salto indietro di oltre un anno. Avanti un altro…pure di sera rispolvera puntata risalente al 2021. Ma quella andata in onda domenica su Canale 5 non è stata una replica, bensì un episodio inedito, visto che nella stagione passata non trovò spazio nel palinsesto dell’ammiraglia Mediaset.

L’appuntamento proponeva il duello tra la categoria della ‘nobiltà’ e quella delle ‘tv locali’. Un confronto che, effettuando una rapida ricerca, si può ritrovare nella presentazione della scorsa edizione.

Da segnalare in tal senso la presenza di Marco Salvati al fianco di Stefano Jurgens, nella postazione che tradizionalmente viene occupata da Christian Monaco. Una sostituzione che andò in scena proprio dodici mesi fa, quando le registrazioni si sovrapposero all’edizione de L’Isola dei Famosi, che vede Monaco nel gruppo degli autori.

Le differenze tra vecchio e nuovo sono emerse inoltre nella vestizione della valletta aiutante di Bonolis, che mostrava la testa ancora immersa in una boccia di vetro, e nel look di Luca Laurenti, apparso con i capelli molto più corti del solito.

Inevitabili infine gli anacronismi, dai riferimenti a Raffaella Carrà senza alcun accenno alla scomparsa della conduttrice avvenuta a luglio, alla domanda su Sanremo 2021: “Bugo o Morgan, chi ha partecipato all’ultimo Festival?”.