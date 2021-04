– “Mi piace cantare, ballare e fare la drag queen. Il mio nome d’arte è Reginella (…) La drag queen sarebbe una trans. Io faccio la trans nei momenti di divertimento… il ric*hione! Mi piace fare queste cose qui, per divertire me e per far divertire gli altri“.

-“Ah, lei fa il ric*hione?”

-“Il ric*hione per hobby, perché mi piace tanto. Però non faccio solo il ric*hione, gioco anche a pallone“.

Questo il dialogo tra Esposito Aniello, 31enne concorrente residente in provincia Torino, ma di origini campane, e Paolo Bonolis nella puntata di Avanti un altro andata in onda su Canale 5 oggi, sabato 3 aprile 2021. Una scenetta destinata a far discutere e che in questi minuti sta diventando virale sui social (potete guardare il video nel tweet qui sotto), dove l’indignazione è sempre pronta a montare. Botta e risposta volgare e discriminatorio o semplicemente ironico e dissacrante? Il dibattito è già aperto.

Ad #AvantiUnAltro un concorrente dice di fare la trans / il ric**ione per divertimento, tra le risate del pubblico e di Paolo Bonolis, che dà vita a una serie di battute e doppi sensi da commedia anni 80 pic.twitter.com/52Pws4Kv1P — NEG Zone (@NEG_Zone) April 3, 2021

Da notare che la puntata di Avanti un altro trasmessa oggi sembra essere in realtà la prima registrata dopo la lunga pausa per l’emergenza coronavirus (la messa in onda dei nuovi episodi – siamo alla decima stagione – è iniziata poco meno di un mese fa, l’8 marzo scorso). I più attenti hanno infatti notato i riferimenti di Paolo Bonolis al plexiglass divisorio per il pubblico presente in studio, la richiesta rivolta al concorrente Doriano di non toccare i pidigozzi (invito poi svanito a fine puntata, perché tanto “è tutto ridicolo“), ma di limitarsi a indicarli. Ed ancora il valletto dentro la bolla con delle lenti di ingrandimento e i numerosi tagli realizzati in fase di montaggi, come se Bonolis e Laurenti dovessero ancora prendere le misure con il nuovo contesto imposto dalle restrizioni per il covid.

