Tennis, il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz sfida Paul alle 3.30. In campo anche Zverev, Medvedev e De Minaur. Tutto il programma delle partite dei tabelloni di maschile, fmeminile e doppio su Discovery+

Australian Open, Alcaraz nella notte: orario e dove vederlo | Tutto il programma, maschile e femminile

Inizia ufficialmente la seconda settimana agli Australian Open 2026 con i primi ottavi di finale. Il turno di gioco che inizia tra poche ore sarà senza italiani in campo, ma ricco di stelle internazionali. Riflettori puntati su Carlos Alcaraz, che aprirà la sessione notturna sulla Rod Laver Arena insieme ad Aryna Sabalenka.

Il programma prevede il via alle ore 1.30 italiane, complicato da un’allerta caldo che aveva condizionato la giornata di sabato e messo in fortissima crisi anche Jannik Sinner. Riposo per i tre azzurri ancora in corsa (Sinner, Musetti e Darderi) che scenderanno in campo nella notte tra domenica e lunedì con orari in via di definizione per i loro rispettivi ottavi di finale.

Alcaraz-Paul, il big match della notte

Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo, affronterà lo statunitense Tommy Paul non prima delle 3.30 italiane sulla Rod Laver Arena. Lo spagnolo, reduce dalla centesima partita Slam in carriera, ha vinto gli ultimi quattro precedenti contro l’americano e parte nettamente favorito. Alcaraz ha mostrato una forma smagliante nel torneo, come testimonia lo spettacolare tweener spalle alla rete realizzato nei turni precedenti.

Prima di lui, sempre sul centrale, toccherà ad Aryna Sabalenka contro la giovane canadese Victoria Mboko. La bielorussa numero 1 del seeding femminile cercherà di confermare il suo status di favorita per il titolo.

Gli altri match: Zverev, Medvedev e De Minaur

La sessione mattutina italiana (dalle 9:00) proporrà due sfide di alto livello sulla Rod Laver Arena. Alexander Bublik affronterà il padrone di casa Alex de Minaur in un match che si preannuncia vibrante, con il pubblico australiano pronto a spingere il proprio beniamino verso i quarti di finale.

A seguire, il derby ucraino-russo tra Elina Svitolina e Mirra Andreeva promette scintille, considerata anche la rivalità extra-sportiva tra le due tenniste.

Daniil Medvedev sarà impegnato alla Margaret Court Arena contro lo statunitense Learner Tien, in un remake della sfida dello scorso anno. Il russo, dopo aver superato Marozsan in rimonta, punta a un posto nei quarti.

Alexander Zverev, finalista in carica, chiuderà il programma alla John Cain Arena non prima delle 7.00 del mattino italiano contro l’argentino Francisco Cerundolo. Il tedesco ha dimostrato grande solidità nel torneo e parte favorito.

Nel tabellone femminile, occhi puntati su Coco Gauff, che affronterà la ceca Karolina Muchova alla Margaret Court Arena non prima delle 4.30.

Dove vedere gli Australian Open in TV

Tutte le partite degli Australian Open sono trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre che su Discovery+ e HBO Max. Le piattaforme streaming offrono la copertura integrale di tutti i campi con la funzione Multiview, che permette di seguire fino a quattro match contemporaneamente.

Gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels possono seguire il torneo attraverso i rispettivi servizi.

Il programma completo di domenica 25 gennaio

ROD LAVER ARENA (dalle 1.30)

Sabalenka vs Mboko

Non prima delle 3.30: Alcaraz vs Paul

Non prima delle 9.00: Bublik vs De Minaur

A seguire: Svitolina vs Andreeva

MARGARET COURT ARENA

Non prima delle 4.30: Gauff vs Muchova

Non prima delle 6.00: Medvedev vs Tien

JOHN CAIN ARENA (dalle 3.00)

Putintseva vs Jovic

Non prima delle 7.00: Zverev vs Cerundolo

Lunedì 26 gennaio sarà il turno degli italiani: Jannik Sinner affronterà Lorenzo Darderi nel derby azzurro, mentre Lorenzo Musetti se la vedrà con l’americano Taylor Fritz per un posto nei quarti di finale.