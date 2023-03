Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare Cerza (foto)

Con un breve post su Instagram, Aurora Ramazzotti ha annunciato, oggi, giovedì 30 marzo 2023, di essere diventata mamma per la prima volta del piccolo Cesare. Il bebè è nato dall’amore tra la giovane influencer e Goffredo Cerza. La coppia sta assieme da oltre 6 anni. Il piccolo e la neo mamma stanno benissimo come testimoniano i primi scatti sui social.

La reazione di nonna Michelle Hunziker

Nel giro di poche ore, le foto del braccino del nascituro hanno fatto il giro del web. Sono arrivati, su IG, gli attestati di affetto di familiari, amici e colleghi come i The Jackal ed Elettra Lamborghini, di Silvia Toffanin (e di tutto il suo staff) attraverso il profilo ufficiale di ‘Verissimo’. In questo momento di grande gioia, non poteva mancare il messaggio della neo nonna Michelle Hunziker:

“Con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della mia vita. Benvenuto Cesare”

Aurora, durante tutto il periodo della gravidanza, ha condiviso, con i propri followers, gioie, ansie, preoccupazioni, attimi di vita vera del diventare mamma.

Pochi giorni fa, intervistata da ‘Vanity Fair’, la Ramazzotti ha spiegato come si calerà nei panni di madre:

“Cercherò di renderlo mentalmente aperto, di fare attenzione alla sua sensibilità. Sono preparata sul gentle parenting, il rispettare i figli, ascoltarli, renderli indipendenti”.

Aurora Ramazzotti: il matrimonio dopo la nascita del primo figlio?

Aurora, lo scorso Natale, ha ricevuto, in dono, un pegno d’amore, un anello di famiglia che, molti, hanno interpretato come una vera e proprio promessa di matrimonio:

Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto: ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio. Sono figlia di genitori separati due volte, so che è molto importante chi è l’altro genitore. L’essenziale è che ci sia amore.

