Auguri ad Adriano Celentano: lo splendido messaggio della figlia Rosita

L’eterno Ragazzo della via Gluck compie oggi, 6 gennaio, 88 anni. Adriano Celentano festeggia questo importante traguardo circondato dall’inseparabile moglie Claudia Mori e dagli affetti più cari, confermando ancora una volta di essere un’icona senza tempo della musica e dello spettacolo italiano.

Adriano Celentano, la dedica su Instagram

A rendere ancora più speciale questa giornata ci ha pensato la figlia Rosita, che su Instagram ha pubblicato una foto tenerissima insieme al padre, accompagnata da una dedica carica di emozione e gratitudine. Nell’immagine, padre e figlia si abbracciano sorridenti in quello che sembra un momento di pura felicità familiare, con Adriano che sfoggia il suo iconico cappello di paglia e un sorriso contagioso.

“Se sapevo non crescevo” – scrive Rosita nel suo post, citando una frase che evidentemente racchiude la filosofia di vita trasmessa dal padre. E continua: “…e riesci a non crescere, a mantenere quello stupore e purezza che è solo dei bambini. Sei la mia guida, la mia sguaiata allegria e il maestro che mi obbliga a riflettere e a mantenere forte il sentimento di Empatia verso Ogni Essere Senziente e Vivente!”.

Il messaggio si fa ancora più personale quando Rosita ringrazia il padre: “GRAZIE Papà! per avermi ascoltato, indicato il sentiero e rallegrato con la tua innata follia e la tua infinita voglia di Giocare. Sempre! e come ci disse un Amico che ci veglia dal cielo: ‘Sorridi, che il sorriso tuo è Celeste. È tinteggiato con colori vaporosi, circondato ed aleggiato intorno da tante Rose.’ I tuoi abbracci, il mio rifugio! 88”.

“Ha una testa che viaggia come se ne avesse 40”

Nelle interviste rilasciate in questi giorni, Rosita Celentano ha approfondito il rapporto speciale con suo padre, rivelando dettagli intimi e commoventi sulla famiglia Celentano: “Ha una testa che viaggia come se ne avesse 40, è un uomo buono, sono molto legata a lui, ho preso il suo testimone anche in alcune battaglie sociali”, ha dichiarato l’attrice, attualmente impegnata fino all’11 gennaio al Teatro Franco Parenti di Milano con la commedia “L’illusione coniugale” di Éric Assous.

Parlando del padre, Rosita non nasconde la sua ammirazione: “Mi piace la sua sana semplicità quella di una volta, e poi non si è mai fatto abbindolare dal successo, mi ha sempre detto: ricorda che più il successo è grande più ti isola e diventa difficile capire chi è veramente sincero. Tutto quello in cui crede lui me l’ha dimostrato con i fatti, è un esempio di vita”.

Adriano e Claudia: un amore che dura da oltre 60 anni

Ma la vera sorpresa arriva quando Rosita descrive il rapporto ancora oggi magico tra Adriano Celentano e Claudia Mori, sposati da oltre 60 anni: “Più passano gli anni più sembrano due 18enni, sono tornati a essere innamorati come il primo giorno, ridono e si prendono in giro, mamma è molto comica, provocatoria e cinica, papà invece con le sue battute e le sue pause è surreale… Altre volte sembra Jerry Lewis”.

E aggiunge: “Noi figli siamo felici, sappiamo che tutto ciò non è gratuito, bisogna essere in due a voler vivere insieme tutta la vita e loro l’hanno stravoluto. Ci hanno fatto imparare cosa significa sapersi perdonare e riconquistare”.

Un insegnamento prezioso quello trasmesso dai genitori, che Rosita porta con sé anche nella sua vita personale e professionale. Non a caso, nella colonna sonora della commedia che sta interpretando, tra le canzoni di Aznavour, Mina e Rolling Stones, figura anche Storia d’amore del padre Adriano, un omaggio affettuoso che rende ancora più significativa questa produzione teatrale.

Il padre verrà a teatro a vederla

Interrogata sulla possibilità che il padre venga a teatro a vederla, Rosita risponde con un sorriso: “Probabilmente sì, ma non si sa quando, meglio così lavoro più serena, anche se non ho il panico da palco. Mio padre mi ha sempre detto, ‘se non sei pronta al mille per mille ti conviene aspettare’, se viene in teatro vedrà che non sto facendo il passo più lungo della gamba”.

Un’icona che sfida il tempo

Adriano Celentano, con i suoi 88 anni appena compiuti, continua a essere un punto di riferimento non solo per la sua famiglia ma per intere generazioni di italiani che sono cresciuti con le sue canzoni, i suoi film e le sue inconfondibili apparizioni televisive. Dal Ragazzo della via Gluck ad Azzurro, Il tappeto volante a Pregherò fino alle indimenticabili performance nei suoi show televisivi, il Molleggiato ha segnato la storia dello spettacolo italiano con uno stile unico e inimitabile.

La sua capacità di rimanere giovane nello spirito, di mantenere intatto quello “stupore e purezza che è solo dei bambini” di cui parla sua figlia Rosita, è forse il segreto di questa longevità artistica ed esistenziale. E l’amore che lo lega a Claudia Mori, capace di sfidare il tempo e le convenzioni del mondo dello spettacolo, rappresenta un esempio raro e prezioso di dedizione e complicità.