Auditel, lo spot con Gerry Scotti, Antonella Clerici, Fazio, Gruber e Caressa: un cast senza precedenti

Auditel, la società che misura e certifica gli ascolti tv, lancia una campagna rivoluzionaria con testimonial da Mediaset, Rai, Discovery, La7 e Sky. Spot realizzati con tecnologia Virtual Production hollywoodiana

Da sempre l’ascoltatore italiano sente parlare di Auditel, di ascolti e di share. Ma la percentuale di famiglia che abbiano ospitato un ‘meter’ in casa propria è davvero minima. Di qui forse anche la necessità da parte della società che misura e certifica gli ascolti tv italiani di uscire allo scoperto e farsi capire. Parte così in questi giorni una campagna pubblicitaria che rappresenta un unicum nella storia della pubblicità italiana.

Auditel, un ruolo essenziale per il mercato televisivo

Auditel rappresenta da oltre quattro decenni il pilastro su cui si regge l’intero sistema televisivo italiano. Senza dati certi e imparziali non può esistere un mercato efficiente: per questo il ruolo della società è fondamentale per garantire trasparenza a tutti gli attori coinvolti. La campagna vuole riaffermare proprio questa centralità, mostrando come Auditel sia presente in ogni momento della programmazione televisiva, dai game show alle trasmissioni di informazione, dallo sport ai programmi di intrattenimento.

Auditel, uno spot che parla a tutti

Per la prima volta, la società che da oltre quarant’anni misura gli ascolti televisivi riunisce in un unico progetto volti iconici provenienti da tutti i principali network nazionali: Gerry Scotti (Mediaset), Antonella Clerici (Rai), Fabio Fazio (Discovery), Lilli Gruber (La7) e Fabio Caressa (Sky).

La scelta dei testimonial non è casuale. Ogni conduttore rappresenta uno dei programmi di punta del proprio canale: La Ruota della Fortuna, È sempre mezzogiorno, Che tempo che fa, Otto e Mezzo e Sky Sport. Negli spot, trasmessi su tutte le reti nazionali, ciascuno integra con ironia e una minima dose di autoreferenzialità l’Auditel presentato con alcune delle proprie battute più celebri: “La A di Auditel, vediamo quante ne abbiamo!” scherza Gerry Scotti, mentre Antanella Clerici propone “Una ricetta semplicissima con un pizzico di Auditel”.

L’effetto sorpresa del cast trasversale

La generosità dei cinque testimonial nel prestare volto e voce a questa operazione di comunicazione ha reso possibile un’operazione che non ha precedenti. Vedere insieme tutti conduttori di punta di network concorrenti crea un effetto di sorpresa e riconoscibilità immediato negli spettatori. L’integrazione di Auditel nelle battute più celebri di ciascun conduttore dimostra come la società di rilevazione sia parte integrante dei momenti più amati della televisione italiana.

Il claim della campagna Auditel

“Dove siete voi, ci siamo anche noi” è il messaggio che lancia la campagna, sintetizzando perfettamente la missione di Auditel: restituire quotidianamente una fotografia precisa e imparziale delle abitudini di visione televisiva degli italiani. Un ruolo che garantisce trasparenza al mercato, permettendo al pubblico di essere ascoltato, agli editori di conoscere le performance dei contenuti e agli inserzionisti di investire con consapevolezza.

La campagna porta la firma dell’agenzia Coo’ee Italia di Mauro Miglioranzi, con direzione creativa di Alessandro Tosatto, art direction di Edoardo Castagna e regia di Alessandro Zonin.

Tecnologia hollywoodiana per uno spot

Dal punto di vista tecnico, gli spot rappresentano un salto qualitativo importante: sono stati realizzati con Virtual Production, la stessa tecnologia utilizzata nelle grandi produzioni hollywoodiane.

Questa tecnica fonde elementi reali e virtuali durante le riprese, eliminando la necessità di post-produzione tradizionale. Tutto viene visualizzato e registrato immediatamente, creando un ambiente immersivo che catapulta il pubblico direttamente nel cuore dei programmi televisivi. Il risultato è uno stile visivo d’impatto che trasforma Auditel, arbitro super partes del sistema tv, in parte integrante della programmazione italiana.

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