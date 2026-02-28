Attacco Israele-USA in Iran, cambia il palinsesto Rai e Mediaset: le modifiche principali

L’attacco Israele-USA in Iran ha cambiato il palinsesto Rai e Mediaset. Le principali modifiche alla programmazione per aggiornare gli utenti televisivi sulla situazione nei territori colpiti.

Stamattina il mondo si è svegliato con paura e sgomento a causa degli attacchi all’Iran da parte di USA e Israele. I quali hanno bombardato diverse città iraniane. Si registrano esplosioni in altrettanti punti del territorio oltre che colonne di fumo che impediscono di capire le reali conseguenze in termini di vittime e ripercussioni.

La serata finale del Festival di Sanremo andrà regolarmente in onda, ma il resto della programmazione fra Rai e Mediaset cambia senza nulla togliere alla composizione di palinsesto. Ci saranno spostamenti e qualche adattamento per consentire il racconto della cronaca internazionale. Dalle prime ore della mattina Rai1, Rai2 e Rai3 hanno trasmesso diverse edizioni straordinarie dei telegiornali per avere occhi sui territori colpiti. Aggiornamenti e testimonianze dirette.

Attacco USA-Israele in Iran, come cambia il palinsesto

Dalle ore 14 fino alle 17.30 della vicenda si occupa Monica Maggioni con uno speciale dedicato di In Mezz’Ora per analizzare le possibili conseguenze ed eventuali ripercussioni per quanto riguarda i bombardamenti sui siti nucleari in Iran. Dalle 17 alle 19.00 invece si prosegue su Rai2 con un’altra edizione straordinaria a cura del TG2 con gli ultimi aggiornamenti dalle zone colpite.

C’è sempre poi l’approfondimento di Rainews24 senza dimenticare la copertura dei GR. Radio e televisione, in questi momenti delicati, si uniscono in un solo intento: informare direttamente di quello che sta succedendo, anche per gli italiani che sono in Iran. Ai quali è stato caldamente consigliato di non abbandonare, in queste ore critiche, le loro abitazioni.

Gli speciali in onda

L’appello è arrivato direttamente dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Le reti Mediaset hanno dato anch’esse grande copertura a quanto sta accadendo in Iran. Nello specifico c’è stata un’edizione speciale del TG4 condotta da Stefania Cavallere a partire dalle 10.45 mentre a partire dalle 15.30 Diario del Giorno è andato in onda in un formato dedicato, condotto da Sabrina Scampini. Successivamente, dalle 21.30 circa, su Retequattro, Speciale Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi per raccontare in tempo reale l’evolvere della situazione in Medio Oriente.