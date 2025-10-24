Giornata intensa di tennis tra Austria e Cina: tre azzurri impegnati nel tabellone maschile di Vienna che potenzialmente possono dominare di azzurro le semifinali, Cocciaretto protagonista a Guangzhou

ATP Vienna: Sinner, Musetti e Berrettini in campo per la semifinale, Cocciaretto sfida Li nel WTA di Guangzhou

Il venerdì dell’ATP 500 di Vienna si apre all’insegna del tricolore. Sul cemento indoor della Wiener Stadthalle, cadono Cobolli e Arnaldi, il primo sacrificato – come prevedibile – nello scontro diretto con Sinner che vince in due set, 6-2 7-6.

Niente da fare per Arnaldi, che cede il passo a Zverev al termine di una partita generosa. Fatali per Arnaldi due break, uno nel primo e uno nel secondo set.

ATP Vienna, Sinner, Berrettini e Musetti vanno avanti

Partita intensa anche per Jannik Sinner che sulla sua strada trova un Flavio Cobolli coraggioso e determinatissimo che nel secondo set riesce a mettere in difficoltà il fuoriclasse altoatesino arrivando a sfiorare la vittoria nel set che si chiude solo al tie-break e con non poche difficoltà per Sinner. Diciassettesima vittoria di fila per Sinner contro avversari italiani: fatale per Cobolli un doppio fallo nel momento decisivo del secondo set che sposta definitivamente l’equilibrio del match.

Molto bene Lorenzo Musetti, che chiude 6-3 6-4 in un’ora e mezzo contro Etcheverry. Molto più sofferta l’affermazione di Matteo Berrettini che al termine di una maratona di quasi tre ore chiude il punto decisivo contro un Norrie decisamente ostico: 7-6 6-7 6-4 guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale che vedono tre azzurri in corsa, e nessuno scontro diretto.

ATP Vienna, il programma di oggi: a che ora gioca Sinner

Matteo Berrettini apre il programma alle 13.30 contro Alex De Minaur, reduce dal titolo di Tokyo e tra i più rapidi e costanti del circuito in questa fase che porta alla conclusione della stagione. Per l’azzurro si tratta di un test cruciale: dopo il lungo stop, il romano cerca continuità e fiducia contro un avversario che non concede molto dal fondo.

Le scorie del durissimo match contro Norrie potrebbero creare qualche problema rispetto a un De Minaur che ha giocato mercoledì sera comodamente e arriva da una giornata intera di riposo. I precedenti dicono 3-1 per l’azzurro, ultimo scontro diretto a Miami poche settimane fa.

A seguire, alle 17.30, spazio al match più atteso: Jannik Sinner affronta Alexander Bublik.

Bublik arriva da due comode affermazioni in due set contro il cileno Tabilo e l’argentino Cerundolo piegato con un doppio 6-4 in 66’ di gioco. Sarà la quarta sfida nell’arco dell’anno: cinque le vittorie di Sinner che da gennaio a oggi ha vinto ai quarti di Parigi e agli ottavi di Flushing Meadows cedendo solo a Halle in una giornata particolarmente storta: 5-2 il conto complessivo dei precedenti favorevoli a Sinner.

L’ultimo azzurro di giornata sarà Lorenzo Musetti, atteso sul campo serale (ore 20.15) contro il francese Corentin Moutet. Dopo aver superato Etcheverry, il carrarino cerca un altro passo avanti per risalire nel ranking e chiudere la stagione in crescita blindando l’ottava posizione del ranking che lo proietterebbe alle Finals di Torino. Moutet in vantaggio 2-1 nei precedenti, con Musetti che ha conquistato l’ultimo scontro diretto lo scorso anno a Stoccarda.

Il torneo di Vienna è in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.

WTA Guangzhou: Cocciaretto sfida Li per un posto in semifinale

Sul fronte femminile, a Guangzhou, occhi su Elisabetta Cocciaretto che scende in campo contro l’americana Ann Li, numero 44 del ranklng WTA. Dopo il successo in tre set contro la cinese Wang 6-3 2-6 6-3, la marchigiana sogna l’ingresso nelle semifinali del torneo asiatico, dove affronta la tennista statunitense di origine asiatica per la prima volta in carriera. Una splendida occasione per l’azzurra di fare un salto davvero significativo in classifica.

Il torneo di Guangzhou è in diretta, in chiaro e sulla piattaforma SKY, su Supertennis con live anche in streaming sul sito del canale. Diretta dalle 11.