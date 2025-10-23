ATP Vienna, festival azzurro: quattro match italiani con il derby Sinner-Cobolli

Difficile immaginare un giovedì più italiano sul Centrale di Vienna. Gli ottavi dell’Erste Bank Open, torneo ATP 500 che accompagna la stagione del tennis maschile verso la sua conclusione, si trasformano in una vetrina tricolore dall’ora di pranzo fino a tarda sera, con quattro appuntamenti che scandiscono il programma e un derby attesissimo tra il n. 2 del mondo, Jannik Sinner, e Flavio Cobolli. Ben cinque gli azzurri in campo.

ATP Vienna, il dominio di Sinner

Sinner inaugurato il suo torneo con un monologo contro Daniel Altmaier (6-0, 6-2 in 58’), la sua vittoria più rapida del 2025 in un match ufficiale del tour conquistata in modo determinatissimo in quello che per la verità è sembrato poco più di un allenamento. Se dal team dell’altoatesino arrivano segnali di fastidio per la vicenda del rifiuto del tennista di prendere parte alle finali di Coppa Davis che così tanta polemica hanno suscitato in Italia, il giocatore non è voluto tornare sull’argomento: “Accetto tutte le critiche [sulla Coppa Davis], ma ho già detto tutto su questo tema e non ho nulla da aggiungere”.

La risposta la lascia al suo tennis quasi perfetto. Vince in un dominio assoluto completando il suo allenamento e rientrando in albergo senza dichiarazioni.

Sinner arriva agli ottavi forte di una striscia di 17 successi consecutivi indoor. Cobolli, brillante contro il ceko Machac, avrà dalla sua l’entusiasmo di una stagione in crescita ma anche l’emozione di giocare contro l’uuomo del momento in quello che per il tennis italiano sarà un inedito assoluto.

ATP Vienna, apre Berrettini

Ad aprire la giornata (12.00) è Matteo Berrettini, reduce da un esordio convincente con Popyrin domato in due setm. 7-6 6-2 in poco più di un’ora e mezza. Sorprendente il suo prossimo avversario, il britannico Cameron Norrie, capace di eliminare all’ingresso in tabellone niente meno che Andrey Rublev.

Il romano guida 2-0 nei precedenti ATP e, su un campo rapido che esalta servizio e dritto, cercherà di togliere tempo al mancino 30enne, nato in Sudafrica ma con passaporto del Regno Unito, abile nelle traiettorie strette e nei cambi di ritmo. In palio il quarto di finale contro Alex de Minaur, già qualificato dopo la vittoria (6-4 6-4) sul beniamino di casa Misolic, iscritto al tabellone con una wild card.

Arnaldi alla prova Zverev

Nel pomeriggio in campo Matteo Arnaldi, atteso da Alexander Zverev. I due si sono incrociati due volte nel 2025 (Acapulco e Toronto) e il tedesco ha sempre avuto la meglio in tre set. Per l’azzurro la chiave sarà percentuale di prime e aggressività sulle seconde di Sascha, per evitare che il servizio del n.2 della Race si trasformi in un argine insormontabile. Vienna, indoor e pubblico caldo, può però regalare finestre di partita: Arnaldi dovrà infilarsi con coraggio nelle pieghe che Zverev gli concederà.

Derby Sinner-Cobolli: non prima delle 17.30

Il clou di giornata è dunque il derby azzurro. Sinner ha mostrato brillantezza, precisione e ottime sensazioni al debutto senza concedere nemmeno una palla break. Cobolli proverà a sporcare il ritmo del favorito con variazioni di traiettoria e discese a rete.

La serata la chiuderà con Lorenzo Musetti contro l’argentino Tomás Martín Etcheverry. Indispensabile la qualità sulla prima palla e la gestione dei turni iniziali per entrare subito nel match.

Nella parte alta del tabellone tra Sinner e Cobolli occhi puntati alla sfida tra Alexander Bublik e Francisco Cerúndolo unico quarto dove sicuramente ci sarà una bandierina italiana, in ogni caso. Nella speranza, e sarebbe davvero clamoroso di avere addirittura quattro azzurri qualificati ai quarti in un vero e proprio monopolio del tabellone.

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