ATP Masters Parigi, dove vedere Sinner | Clamoroso, Alcaraz eliminato al primo turno

Occasione strepitosa per Jannik Sinner che a Parigi, alla fine di questa settimana potrebbe tornare al primo posto in classifica dopo che Carlos Alcaraz è stato clamorosamente battuto al primo turno da Norrie, tutto sull’esordio dell’altoatesino e sugli altri azzurri in campo oggi

La giornata di ieri ha iniziato a sfoltire il tabellone e qualche sorpresa è già arrivata. La più clamorosa è senza dubbio l’eliminazione di Carlos Alcaraz.

ATP Paris Masters cade Alcaraz

Il Rolex Paris Masters 2025 ha già vissuto la scossa più grande del torneo: Carlos Alcaraz è stato eliminato al debutto. Il numero 1 del mondo è caduto contro un sontuoso Cameron Norrie, protagonista di una rimonta di altissimo livello chiusa sul 4-6 6-3 6-4. Per lo spagnolo è stata una serata difficile dall’inizio alla fine, tra errori in serie e scarsa reattività in condizioni indoor che lo spagnolo evidentemente continua a soffrire. Alcaraz vede così interrotta la sua serie positiva di vittorie nei Masters 1000, ben 17.

Per il britannico un’impresa di valore assoluta che fa molto comodo Jannik Sinner: la sconfitta del suo diretto rivale spalanca nuovi scenari nella corsa al numero #1 del ranking con l’azzurro che può addirittura issarsi in cima al ranking già qui a Parigi se proseguirà il torneo fino in fondo. Ma per scalzare Alcaraz dovrà vincere il torneo.

ATP Paris Masters gli altri risultati

A completare il quadro di giornata, vincono invece tutti i big che continuano a trasmettere sicurezza: Daniil Medvedev passa senza mai tremare e si conferma giocatore da battere sul veloce indoor, mentre Andrey Rublev ha chiuso la sua pratica con piglio autoritario.

Niente da fare per Flavio Cobolli che cade contro il più quotato Ben Shelton (7-6 6-3) nonostante una partita intensa e determinata: l’azzurro riesce a difendere il suo turno di servizio nel primo set e cade solo al tie-break. Nel secondo set un solo turno di battuta perso è fatale con l’americano davvero molto incisivo sul proprio turno, cinque ace e nemmeno un doppio fallo.

Le partite di oggi; non solo Sinner

Lo shock dell’eliminazione di Alcaraz cambia il peso di ogni match odierno. La giornata si accende alle 14.00 con Jannik Sinner che affronta il belga Zizou Bergs in un match inedito in ATP. È il primo passo del possibile sorpasso in classifica per l’italiano che arriva da due giorni di recupero dopo la vittoria di Vienna. Il belga, 26 anni, #41 del ranking, è giocatore capace di alzare il ritmo e spingere, e giocherà con il piglio di chi non ha assolutamente nulla da perdere.

Alle 15.30 ecco il derby azzurro: Musetti-Sonego. Conoscenza totale, stili opposti: variazioni e soluzioni creative contro potenza e verticalità. Uno di loro proseguirà il proprio percorso in un torneo che può cambiare ritmo alla stagione di entrambi ma che in termini di classifica pesa soprattutto per Musetti costretto a difendere la sua posizione nella corsa alle finals di Torino dal possibile rientro di Augier-Alassime, vittorioso ieri con l’argentino Comesana e in campo oggi con il francese Muller.

Il Masters 1000 di Parigi è in diretta in esclusiva su SKY.