ATP Masters 1000 Parigi, secondo turno: quando giocano Cobolli e Sinner, dove vederli

Si completerà oggi il primo turno del tabellone dell’ATP Masters 1000 di Parigi con Cobolli e Sonego che passano il turno, Darderi eliminato e Sinner che conosce il suo avversario con il quale giocherà domani

Un paio di certezze, anzi tre… Il passaggio del turno di Cobolli e Sonego e l’ufficializzazione del primo avversario di Jannik Sinner che accede direttamente al secondo turno dopo la vittoria di Vienna dove affronterà il belga Bergs. Ma andando nei dettagli…

ATP Paris Masters, Cobolli e Sonego avanti, mentre Darderi cade

Flavio Cobolli ha impressionato con un 6-1, 6-4 in cui non ha mai concesso break e ha dominato soprattutto con il rovescio lungolinea, ripetendo la sua miglior prestazione in un evento Masters 1000. Al secondo turno troverà l’americano Ben Shelton, anche lui iscritto di diritto senza giocare il primo match in un match già inserito in cartellone nel pomeriggio di oggi.

Lo affianca Lorenzo Sonego che ha superato il qualificato statunitense Sebastian Korda con un ampio 6-2, 6-3 maturato in un’ora e mezzo di match autorevole che gli consente di riprendenre slancio dopo un periodo difficile: nelle ultime sette partite aveva vinto solo una volta. Purtroppo Sonego nel secondo turno troverà Lorenzo Musetti: partita interessante e aperta che forzatamente eliminerà un azzurro dal tabellone garantendo comunque una presenza nel terzo turno.

Peccato invece per Luciano Darderi, che ha lottato ma non è riuscito a trasformare il margine iniziale in vittoria: un doppio tie-break perso (7-6, 7-6) contro Arthur Cazaux segna per lui il ritiro dal singolare. Decisiva l’efficacia al servizio del francese, ben 16 ace in un match tuttavia coraggioso e lunghissimo, oltre due ore. Decisiva la mancata capitalizzazione di un break importante sul 5-2 a proprio favore. Cazaux ha inanellato tre game consecutivi e trascinato il match al tie-break.

ATP Paris Masters, Cobolli di nuovo in campo

La seconda giornata del Masters 1000 di Parigi entra subito nel vivo con un programma fitto, distribuito dal mattino alla sera sul cemento indoor di Bercy. È previsto il debutto dei grandi favoriti per il titolo, una sfilata di stelle che dà alla giornata un valore da ottavi di finale anticipati. Carlos Alcaraz, testa di serie #1 reduce da una settimana di riposo e recupero, affrontando il britannico Norrie.

L’interesse azzurro si accende nel pomeriggio con Flavio Cobolli, chiamato a una sfida complessa contro il servizio esplosivo di Ben Shelton, testa di serie #5 del tabellone. Una partita che promette scambi brevi e ritmi serrati, con il romano che proverà a tenere il controllo da fondo campo per togliere ritmo al mancino americano. È una gara che può pesare non solo sul torneo, ma anche sul ranking di Cobolli, che ha la grande occasione di misurarsi con un top player in una cornice di altissimo livello. Precedenti in perfetto equilibrio, 2-2: le prime due sfide vinte dall’azzurro, le ultime due dall’americano entrambe quest’anno ad Acapulco sulla terra rossa e sul cemento al Masters 1000 in Canada.

L’esordio di Jannik Sinner è in programma domani, in orario da definire contro il belga Zizou Bergs, numero #41 del ranking, 26 anni, e mai affrontato prima dall’altoatesino.

Oggi in campo anche le squadre di doppio: Darderi con Cerundolo affronta gli americani Harrison e King mentre nel pomeriggio Bolelli e Vavassori affronteranno Gonzalez-Pel.