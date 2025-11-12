ATP Finals Torino, partita decisiva per Sinner: dove vederla in TV e in streaming

Dopo le vittorie di Musetti e del doppio azzurro che conquista la semifinale, Torino si prepara al big match Sinner-Zverev in programma questa sera. Tutti i risultati, il programma di oggi e dove seguirlo in diretta tv e in streaming.

Prosegue il torneo delle ATP Finals con sempre maggiori soddisfazioni per il pubblico di Torino con prestazioni che confermano lo stato di grazia del tennis italiano.

ATP Finals, le partite di ieri

Lorenzo Musetti ha vissuto la sua notte più intensa della stagione battendo Alex De Minaur 7-5 3-6 7-5 dopo quasi tre ore di battaglia. L’azzurro, sostenuto a gran voce dal pubblico dell’Inalpi Arena, è riuscito a risalire da 3-5 nel set decisivo e a strappare il primo successo della sua carriera nel torneo dei Maestri. De Minaur a fine partita ha fatto i complimenti a Musetti, ma a denti stretti: “Non credo mi capiterà molto spesso di avere altre recriminazioni e rimpianti come dopo questa partita. Se voglio davvero fare sul serio un passo avanti in carriera, queste partite non posso perderle. Non posso proprio…”,

Musetti è commosso, travolto dalle emozioni alla fine del match: “Penso proprio che sia stata la partita più emozionante della mia carriera, soprattutto per come è arrivata. Una vittoria sudata come poche altre, arrivata per un pelo e poi questo pubblico l’ha resa ancora più speciale”.

In apertura di giornata Carlos Alcaraz aveva piegato Taylor Fritz in tre set, 6-7 7-5 6-3, confermando la propria leadership nel gruppo Jimmy Connors e restando imbattuto dopo due giornate. Ma soffrendo e mostrando qualche momento di incertezza. Lo spagnolo si giocherà il pass per la semifinale proprio contro Musetti nell’ultimo match del girone.

Il doppio azzurro in finale

A completare la festa tricolore ci hanno pensato Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno superato Granollers e Zeballos con un doppio 7-6 6-4 centrando la semifinale con una giornata d’anticipo. È la prima coppia italiana nella storia delle ATP Finals a raggiungere questo traguardo, con la possibilità concreta di chiudere il girone al primo posto. Tutto dipenderà dall’ultimo match domani alle 11.30 contro i tedeschi Krawietz e Puetz.

La sfida di oggi: Sinner contro Zverev

Dopo una giornata da record, l’Italia del tennis guarda di nuovo a Jannik Sinner, che torna in campo stasera alle 20.30 per affrontare Alexander Zverev nel secondo match del girone Bjorn Borg. Il campione in carica, reduce dal successo netto su Auger-Aliassime (7-5 6-1), insegue la semifinale e la continuità di un finale di stagione impeccabile, con 27 vittorie consecutive sul cemento indoor.

Zverev ha iniziato il torneo battendo Ben Shelton e rappresenta il rivale più esperto del gruppo. Il bilancio dei precedenti pende leggermente a favore di Sinner (5-4), che ha vinto gli ultimi tre confronti, compresa la semifinale dell’Australian Open e la recente finale di Vienna. Torino ritrova dunque la sfida che l’anno scorso aveva illuminato il torneo, e che stavolta può già decidere il destino del girone. Ad aprire il pomeriggio alle 14 Ben Shelton e Auger Aliassime che si giocano le ultime chance di acciuffare la semifinale dopo la sconfitta nel primo turno.

Dove vedere le partite di oggi in TV e in streaming

Il programma si apre con il primo match di doppio. Poi Shelton-Auger Aliassime delle 14.00 e Sinner-Zverev delle 20.30, per le quali è prevista anche la copertura su Sky Sport Uno, con studi pre e post gara dedicati.

Gli abbonati avranno a disposizione lo streaming di Sky Go e NOW TV, che propone le Nitto ATP Finals 2025 in diretta con lo stesso palinsesto dei canali lineari e oltre 100 ore complessive di live da Torino.

Accanto alla pay TV c’è poi una ampia finestra in chiaro: attesissima diretta questa sera alle 20.30, subito dopo un flash del TG2, con il big match Sinner e Zverev. Diretta anche in streaming su RAI Play.

C’è poi l’ulteriore alternativa di Tennis TV, piattaforma ufficiale dell’ATP Tour: qui tutte le partite di singolare e doppio sono visibili live e on demand, con commento internazionale.