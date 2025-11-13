ATP Finals Torino, Sinner già in semifinale. Oggi Alcaraz‑Musetti alle 20.30, dove vederla in TV

Sinner piega Zverev e vola in semifinale ancora prima del terzo match: ma oggi tocca a Musetti contro Alcaraz alle 20.30 e l’Italia sogna una impresa (quasi) impossibile. Fritz‑De Minaur alle 14.00, in campo anche Bolelli e Vavassori

Jannik Sinner ha mandato un altro segnale pesante alla concorrenza: 6‑4 6‑3 ad Alexander Zverev, terza vittoria in 17 giorni contro il tedesco e pass per le semifinali già in tasca.

ATP Finals, Sinner in semifinale

La partita è stata più equilibrata di quanto dica il punteggio, ma l’azzurro ha dominato in tutti i momenti chiave: 12 ace, nessun break subito e quella solita lucidità nei game caldi che in questo autunno indoor è diventata un marchio di fabbrica del prodotto altoatesino. Nel gruppo Björn Borg Sinner sale 2‑0, con la sfida a Ben Shelton ancora da disputare, sa che la semifinale è una certezza. Se vincerà contro l’americano sarà utile solo per definire la classifica finale del girone.

Nel pomeriggio Felix Auger‑Aliassime ha rimontato Ben Shelton in tre set, tenendo ancora vive le sue chance di qualificazione e complicando invece il percorso di Zverev verso la semifinale. Il quadro, insomma, si è fatto chiaro: l’italiano difende il titolo a suon di prove d’autorità, mentre gli altri si rincorrono per giocarsi tutto nel match decisivo in programma domani.

ATP Finals, Alcaraz‑Musetti alle 20.30, Fritz‑De Minaur alle 14.00

Oggi a Torino si decide il Jimmy Connors Group. Si parte alle 14.00 con Taylor Fritz contro Alex de Minaur, un incrocio che vale tantissimo: l’americano si qualifica con una vittoria, l’australiano è obbligato a imporsi in due set e poi a tifare Alcaraz in serata. La prima serata dell’Inalpi Arena, alle 20.30, è tutta per Carlos Alcaraz contro Lorenzo Musetti: il numero 1 del mondo può blindare primo posto mentre Lorenzo si gioca l’ultima carta utile per entrare tra i migliori quattro. È la prima volta che i due si affrontano sul veloce indoor a Torino: ci si attende ritmo alto, servizi incisivi e tante letture tattiche.

Nel doppio, alle 11.30, Simone Bolelli e Andrea Vavassori – già qualificati alla semifinale e primi nel loro girone – sfidano i campioni in carica Kevin Krawietz e Tim Puetz in una partita che può dare continuità al percorso fino a questo momento perfetto degli azzurri. In serata, sfida da dentro o fuori tra Cash/Glasspool e Granollers/Zeballos.

Dove vederle in TV e streaming

Tutte le partite delle Nitto ATP Finals di Torino sono trasmesse in diretta su Sky Sport (canali Sky dedicati) e in streaming su NOW Tv. Per gli abbonati è disponibile anche il servizio streaming su Sky Go. Copertura integrale di singolare e doppio, con studi e approfondimenti pre e post match.

Alle 11.30 Bolelli/Vavassori – Krawietz/Puetz per chiudere il round robin del doppio. Alle 14.00 Taylor Fritz – Alex de Minaur apre la sessione di singolare con una sfida di grande intensità. Alle 20.30 Carlos Alcaraz – Lorenzo Musetti accende il serale dell’Inalpi Arena con il match più atteso: la partita è in diretta in chiaro anche su RAI Due e in streaming su RAI Play.