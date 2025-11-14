ATP Finals Torino, Sinner chiude il girone | Dove vedere il match contro Shelton

La giornata di ieri a Torino ha rimesso in ordine il Jimmy Connors Group e, allo stesso tempo, ha certificato un verdetto pesantissimo: Carlos Alcaraz ha battuto Lorenzo Musetti 6-4 6-1 e ha chiuso il girone da imbattuto senza sbavature confermandosi numero #1 del mondo fino alla fine dell’anno.

ATP Finals, Alcaraz resta numero 1: eliminato Musetti

Un pacchetto completo per Alcaraz. Vittoria, primato nel gruppo e sigillo su una stagione da leader assoluto, con 70 successi all’attivo e la sensazione di aver ricomposto perfettamente il puzzle dopo qualche inciampo estivo che lo aveva rimesso alle spalle di Sinner.

Niente da fare per Musetti che ha combattuto con grandissima determinazione anche grazie all’incessanbte appoggio di una Inalpi Arena caldissima. L’azzurro è rimasto in scia per un set, sostenuto da un ottimo rendimento al servizio, ma quando gli scambi si sono allungati la differenza di pesantezza e continuità tra i colpi dei due è venuta fuori.

Alcaraz ha accettato il rischio, ha spinto col dritto, ha cercato spesso la rete e alla lunga ha sfondato, lasciando a Lorenzo appena cinque game in 83 minuti scarsi. Musetti esce di scena e a fine partita ha sorpreso la sala stampa dichiarando che non parteciperà alle imminenti finals della Coppa Davis, come Sinner.

De Minaur in semifinale: affronterà Sinner

La vittoria dello spagnolo ha avuto un effetto diretto anche sulla classifica: a sorridere, e parecchio, è stato Alex De Minaur. L’australiano, che più volte in questi giorni ha ammesso di aver attraversato un “buco nero” di fiducia che quasi aveva messo in dubbio il suo stesso rapporto con il tennis, si era rimesso in corsa battendo Taylor Fritz in due set e poi si era rimesso nelle mani di Alcaraz. Il 6-4 6-1 rifilato a Musetti ha completato l’incastro: De Minaur chiude secondo nel girone e vola in semifinale, dove sabato incrocerà proprio Jannik Sinner.

Nel frattempo continua la festa italiana anche in doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori escono sconfitti dal match contro gli ex campion Krawietz-Puetz ma chiudono il girone primi attendendo di conoscere il nome dei loro prossimi avversari in semifinale: che verrà fuori dai match di oggi.

Sinner già in semifinale, ma contro Shelton è un test vero

Oggi però i riflettori tornano sul Bjorn Borg Group e, in particolare, sull’ultima apparizione di Jannik Sinner nella fase a gironi. Il numero 2 del mondo ha già blindato il primo posto grazie alle vittorie su Felix Auger-Aliassime e Alexander Zverev, ma contro Ben Shelton – in campo alle 14.00 – non sarà una semplice passerella. Match anticipato rispetto alle previsioni: e primo turno pomeridiano per l’azzurro.

I numeri raccontano una rivalità a senso unico: Sinner conduce 7-1 nei precedenti e ha vinto le ultime sette sfide senza perdere un set, compreso il 6-3 6-3 di pochi giorni fa a Parigi. L’unico acuto dell’americano risale a Shanghai 2023, quando il mancino di Atlanta sorprese un Jannik ancora in piena fase di costruzione. Da allora però lo scenario è cambiato radicalmente: l’altoatesino è diventato campione Slam, numero 1 per lunghi tratti della stagione e oggi gioca in casa, nella sua Torino.

Shelton arriva a questo match già eliminato, ma senza niente da perdere e con una motivazione enorme: chiudere le sue prime Finals con un colpo di teatro proprio contro l’idolo di casa. Il suo servizio resta una delle armi più esplosive del circuito, e su un campo indoor rapido come quello dell’Inalpi Arena può sempre concedersi strappi improvvisi. Per Sinner sarà l’occasione ideale per testare ancora una volta risposte e gestione dei turni di battuta contro un bombardiere mancino, in vista della semifinale con De Minaur che, per intensità e cambi di ritmo, richiederà la miglior versione possibile di Jannik.

Zverev-Auger-Aliassime, un quarto di finale mascherato

Se il pomeriggio sarà soprattutto a tinte azzurre, la sera torinese promette scintille con il vero e proprio “quarto di finale” tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. Si gioca non prima delle 20.30, ma la posta in palio è altissima: chi vince si prende il secondo posto nel Bjorn Borg Group e si guadagna la semifinale contro Carlos Alcaraz: chi perde esce di scena.

Lo storico dei confronti racconta di un leggero vantaggio per Zverev, avanti 6-3 nelle sfide dirette. Il tedesco ha iniziato bene il torneo battendo Shelton, ma si è dovuto arrendere a Sinner in due set combattuti; il canadese, al contrario, ha rimesso in piedi il suo girone con la vittoria proprio su Shelton dopo la sconfitta all’esordio contro Jannik. Due percorsi speculari che convergono in una notte da tutto o niente.

Il programma di oggi a Torino e dove vedere le ATP Finals in TV

La giornata di oggi alle ATP Finals si apre alle 11.30 con il doppio del Gruppo John McEnroe tra Harri Heliovaara/Henry Patten e Marcelo Arevalo/Mate Pavic, uno spareggio vero per un posto in semifinale. Nel pomeriggio, dalle 14.00, scende in campo Jannik Sinner contro Ben Shelton per l’ultimo atto del Bjorn Borg Group, mentre in serata, dalle 18.00, tocca di nuovo al doppio con Joe Salisbury/Neal Skupski opposti a Evan King/Christian Harrison. Chiusura di lusso non prima delle 20.30 con Zverev-Auger-Aliassime, che completa il quadro dei qualificati in singolare.

Tutto il programma è visibile in diretta sui canali Sky: il riferimento principale resta Sky Sport Tennis, con finestre anche su Sky Sport Uno, e in streaming su Sky Go per gli abbonati alla pay TV satellitare. L’intera giornata è disponibile anche su NOW, la piattaforma in streaming di Sky, che consente di seguire incontri e approfondimenti su qualsiasi dispositivo.

Come da accordi per queste Finals, una partita al giorno va anche in chiaro sui canali Rai: oggi tocca proprio a Sinner-Shelton, trasmessa in diretta alle 14.00 su Rai2 e in streaming su RaiPlay.