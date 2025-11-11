Dopo l’esordio vincente di Sinner e la sconfitta di Musetti, oggi tocca di nuovo a Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, poi in serata Lorenzo Musetti torna in campo contro Alex De Minaur per cercare un riscatto alla sconfitta di ieri

ATP Finals Torino, oggi Alcaraz-Fritz e Musetti-De Minaur | Le dirette TV e streaming, in campo anche il doppio azzurro

La seconda giornata delle Nitto ATP Finals 2025 ha confermato il feeling davvero speciale tra Jannik Sinner e l’Inalpi Arena. L’altoatesino, campione in carica, ha dominato Felix Auger-Aliassime con un netto 7-5 6-1, chiudendo in poco più di un’ora e quaranta minuti senza mai concedere una sola palla break.

ATP Finals Torino, Sinner è buono alla prima

Una prova di solidità e concentrazione assoluta da parte di Sinner, che lo proietta in vetta al gruppo Bjorn Borg e tiene viva la corsa al numero uno mondiale: “Vincere il primo match in questo genere di torneo formato è fondamentale” ha dichiarato l’azzurro, che ha ora un record impressionante di 27 vittorie consecutive indoor.

Il canadese ha invece lottato non solo contro la precisione dell’altoatesino ma anche con un fastidio al polpaccio sinistro che lo ha considerevolmente ridimensionato nel corso del secondo set. Tuttavia il canadese ha ammesso la superiorità di Sinner: “È il più difficile da battere, soprattutto qui”.

Quanto all’infortunio, in tardissima serata, Auger-Aliassime ha garantito di essere in grado di poter recuperare per il prossimo match, in programma mercoledì.

ATP Finals, niente da fare per Musetti

Ben diversa la giornata per Lorenzo Musetti, che nel gruppo Jimmy Connors ha pagato la stanchezza accumulata nella scorsa settimana di Atene, dove aveva raggiunto la finale, poi persa contro Djokovic. L’azzurro ha ceduto 3-6 4-6 a Taylor Fritz, apparso molto più pronto, fresco e incisivo sulle superfici indoor. L’americano, finalista a Torino già lo scorso anno, ha imposto il suo ritmo sin dai primi scambi, chiudendo con un rendimento al servizio superiore all’80% e mostrando la solita lucidità nei momenti chiave.

“Ho fatto un ottimo lavoro, soprattutto nei game iniziali, e mi sono difeso bene quando serviva” ha spiegato Fritz. Per Musetti, invece, la sensazione è di un’occasione mancata più per condizione fisica che per limiti tecnici al termine di una partita giocata con determinazione e anche con qualche spunto eccellente. Ma non sufficiente.

Le partite di oggi: Musetti e il doppio italiano in campo

Il programma di oggi prevede due incontri che possono già orientare la classifica dei gironi. Alle 14.00 ad aprire il programma dei singolari la sfida tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, un incrocio di potenza e ritmo tra due giocatori reduci da un esordio positivo: chi vince ha un piede al turno successivo.

In serata, alle 20.30, toccherà a Lorenzo Musetti tornare in campo per una sfida cruciale contro Alex De Minaur. Il bilancio dei precedenti è favorevole all’italiano (3-1), ma l’australiano è in cerca della sua prima vittoria alle Finals e dispone di un rendimento indoor nettamente superiore negli ultimi mesi. Per Lorenzo servirà una partita di grande equilibrio mentale e aggressività, anche se le energie sembrano ridotte dopo il tour de force degli ultimi giorni.

Il pubblico torinese proverà a spingerlo oltre i propri limiti, come già successo in passato con Sinner. E anche se la qualificazione appare complessa, la possibilità di vincere davanti alla sua gente resta una motivazione enorme.

Si apre con il doppio Azzurro

Ma il programma si apre già alle 11.30 con il doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori, già capaci di entusiasmare il pubblico di Torino, affrontano la coppia Granollers/Zeballos, testa di serie numero 3

Per gli azzurri è un vero match-snodo del Gruppo Peter Fleming: vincendo in due set sarebbero già sicuri della semifinale, mentre una vittoria al tie-break li terrebbe comunque in ottima posizione, con l’occhio poi al risultato serale tra Cash/Glasspool e i campioni in carica Krawietz/Puetz che potrebbe promuoverli direttamente anche prima del terzo match. Match interessantissimo per Bolelli e Vavassori, che offre una opportunità davvero straordinaria.

Dove vedere in TV e in streaming tutte le partite delle ATP Finals di Torino

Il programma è coperto integralmente da Sky Sport Tennis (canale 203) e, per le partite di oggi Alcaraz-Fritz delle 14.00 e Musetti-De Minaur delle 20.30, è prevista anche la copertura su Sky Sport Uno, con studi pre e post gara dedicati.

Gli abbonati avranno a disposizione lo streaming di Sky Go e NOW TV, che propone le Nitto ATP Finals 2025 in diretta con lo stesso palinsesto dei canali lineari e oltre 100 ore complessive di live da Torino.

Accanto alla pay TV c’è poi una ampia finestra in chiaro: la Rai, che detiene i diritti free-to-air ancora per quest’anno oggi propone in serata, alle 20.30 Musetti subito dopo un flash del TG2. Diretta anche in streaming su RAI Play.

C’è poi l’ulteriore alternativa di Tennis TV, piattaforma ufficiale dell’ATP Tour: qui tutte le partite di singolare e doppio sono visibili live e on demand, con commento internazionale.