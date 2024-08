Dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, torna in tv, in prima serata, l’atletica leggera con il meeting di Losanna della Wanda Diamond League.

Atletica, Diamond League 2024, Meeting di Losanna in onda su Rai 3 e Sky: gli azzurri in gara

Dopo averli visti all’opera alle Olimpiadi di Parigi 2024, i protagonisti dell’atletica leggera mondiale tornano a sfidarsi nella Wanda Diamond League, la serie di meeting internazionali organizzata ogni anno dalla World Athletics.

L’undicesima tappa di questa stagione sarà il tradizionale appuntamento dell’Athletissima Lausanne, che si terrà allo Stade Olympique de La Pontaise di Losanna, in Svizzera, giovedì 22 agosto 2024.

L’atleta azzurro più atteso, tra quelli che saranno presenti a Losanna, è sicuramente Mattia Furlani che, a Parigi, ha vinto la medaglia di bronzo nel salto nel lungo. In Svizzera, inoltre, troveremo anche Catalin Tecuceanu negli 800 metri, Lorenzo Simonelli nei 110 metri ostacoli (in cerca di riscatto dopo la delusione olimpica), Ayomide Folorunso nei 400 metri ostacoli e Pietro Arese nei 1500 metri.

Il prossimo appuntamento con la Diamond League sarà a Chorzów, in Polonia, con il Kamila Skolimowska Memorial che si terrà tra pochi giorni, domenica 25 agosto.

Di seguito, tutti i dettagli per seguire in diretta tv l’Athletissima Lausanne.

Diamond League, Losanna 2024: dove vederla

L’appuntamento di Losanna con la Wanda Diamond League 2024 andrà in onda sia sulla Rai che su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, l’atletica leggera andrà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20, subito dopo i telegiornali regionali. La telecronaca sarà a cura di Franco Bragagna, con il commento tecnico di Stefano Tilli. Le interviste, invece, saranno a cura di Davide Labate. Il meeting sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Per quanto concerne Sky, invece, il meeting di Losanna andrà in onda in diretta sul canale Sky Sport Arena (e in streaming su NOW), sempre a partire delle ore 20, con la telecronaca a cura di Nicola Roggero e il commento tecnico di Stefano Baldini.

Diamond League, Losanna 2024: programma

20.04: 400m Uomini

20.10: Salto in alto Donne

20.12: 800m Uomini

20.20: Salto in lungo Uomini

20.23: 100m Ostacoli

20.33: 1500m Uomini

20.42: Giavellotto Uomini

20.44: 100m Donne

20.52: 3000m Donne

21.10: 110m Ostacoli

21.19: 800m Donne

21.31: 400m Ostacoli Donne

21.42: 200m Uomini

21.52: 4x100m Donne