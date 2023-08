Dopo i mondiali che si sono tenuti a Budapest dal 19 al 27 agosto (dove l’Italia ha ottenuto una medaglia d’oro, due d’argento e una di bronzo), questa sera torna in onda l’atletica leggera con la Wanda Diamond League, la manifestazione di atletica più importante a livello mondiale.

L’appuntamento è con il meeting di Zurigo, un classico dell’atletica mondiale che si terrà sulla pista dello Stadio Letzigrund, a Zurigo, in Svizzera.

Tra gli atleti azzurri che troveremo in gara, l’attenzione è sicuramente rivolta a Gianmarco Tamberi, reduce dalla medaglia d’oro ottenuta nel salto in alto ai mondiali di Budapest. Con lui, ci sarà anche l’altista qatariota Mutaz Essa Barshim con cui ha condiviso lo storico oro olimpico a Tokyo 2020, due anni fa.

Altre stelle dell’atletica mondiale presenti stasera saranno lo svedese Armand Duplantis nel salto con l’asta, i velocisti statunitensi Noah Lyles (nei 200 metri maschili) e Sha’Carri Richardson (nei metri 100 femminili), la giamaicana Shericka Jackson che correrà i 200, il greco Miltiadīs Tentoglou nel salto in lungo, la venezuelana Yulimar Rojas nel triplo e il norvegese Karsten Warholm nei 400 ostacoli.

Tornando agli azzurri, invece, gli altri italiani in gara stasera saranno Mattia Furlani nel salto in lungo, Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach nel salto triplo, Davide Re nei 400 e Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli.

Diamond League, Zurigo: dove vederla

L’appuntamento di Zurigo con la Wanda Diamond League 2023 andrà in onda sia sulla Rai che su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, l’atletica leggera andrà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:10, subito dopo lo speciale dedicato alla mostra del cinema di Venezia. La telecronaca sarà a cura di Luca Di Bella, con il commento tecnico di Stefano Tilli, mentre le interviste saranno realizzate da Elisabetta Caporale.

Per quanto concerne Sky, invece, il meeting andrà in onda in diretta su Sky Sport Arena (e in streaming su NOW) a partire delle ore 20, con la telecronaca a cura di Nicola Roggero, con il commento tecnico di Stefano Baldini.