L’atletica leggera torna in onda in prima serata con la tredicesima tappa stagionale della Wanda Diamond League, la serie di meeting internazionali organizzati ogni anno dalla World Athletics.

Oggi, venerdì 8 settembre, è in programma il meeting di Bruxelles, che si svolgerà allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, in Belgio, conosciuto anche come il Memorial Van Damme, intitolato alla memoria dell’atleta belga Ivo Van Damme. Il Memorial Van Damme sarà il penultimo appuntamento della stagione prima delle Finals di Eugene (16-17 settembre) che chiuderanno il 2023.

Gli atleti azzurri impegnati a conquistare il pass per le finali, questa sera, saranno quattro: Filippo Tortu, reduce dalla medaglia d’argento ottenuta ai mondiali di Budapest, sarà in pista sui 200 metri, dove affronterà avversari come lo statunitense Kenneth Bednarek, il canadese Andre De Grasse e il britannico Zharnel Hughes; Ayomide Folorunso, invece, proverà a qualificarsi per la finale dei 400 ostacoli; Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro, infine, entrambe finaliste ai recenti mondiali, saranno impegnate nel salto triplo.

Diamond League 2023, Bruxelles: tv

L’appuntamento di Bruxelles con la Wanda Diamond League 2023 andrà in onda sia sulla Rai che su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, l’atletica leggera andrà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:10, una volta terminato lo speciale dedicato alla mostra del cinema di Venezia. Il meeting può essere seguito anche in streaming su RaiPlay.

Per quanto concerne Sky, invece, il Memorial Van Damme andrà in onda in diretta sul canale Sky Sport Max (e in streaming su NOW) a partire delle ore 20, con telecronaca a cura di Nicola Roggero e il commento tecnico di Stefano Baldini. Prima di ogni meeting della Wanda Diamond League, su Sky Sport 24 vanno in onda gli approfondimenti curati da Federica Frola.

Diamond League 2023, Bruxelles: programma

20:04 – 400m donne

20:13 – 1500m donne

20:28 – 200m uomini

20:36 – 100m donne

20:41 – Salto triplo donne

20:46 – 400m ostacoli donne

20:56 – 2000m uomini

21:09 – 200m donne

21:17 – 800m uomini

21:26 – 5000m donne

21:53 – 400m uomini