Gli ascolti tv del venerdì che precede la settimana di Ferragosto: la stagione Estiva è al clou, così come le Olimpiadi di Parigi.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 – Atletica Leggera 3.752.000 telespettatori, share 25,69%, a seguire il Pugilato, con la sfida per l’oro di Imane Khalif, un netto di 1.602.000, 13,78%. Su Canale 5 il film La ragazza di Stillwater ha ottenuto un netto di 1.376.000 telespettatori, share 11,51%. Su Rai 1 il film Modalità aereo ha registrato un netto di 1.233.000 telespettatori, share 9,89%. Su Rete 4 il film Lo squalo ha registrato un netto di 556.000, 4,92%. Su Italia 1 il match di Coppa Italia Monza – SudTirol è stato visto da un netto di 399.000 telespettatori, share 3,13%. Su La7 il film Mine vaganti 372.000 telespettatori, share 2,90%. Su Rai 3 il film L’ombra di Caravaggio è stato visto da 336.000 telespettatori, share 2,65%. Su Nove Aldo, Giovanni e Giacomo – Abbiamo fatto 30 ha ottenuto un netto di 261.000 telespettatori, share 1,80%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Indovina chi? 245.000, 1,94%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè Extra 1.928.000, 12,75%; Paperissima Sprint Estate su Canale 5 1.841.000 telespettatori, share 1217%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 485.000, 3,43% e a seguire Caro Marziano 671.000, 4,65%, Un posto al sole 1.186.000, 7,78%. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 511.000 telespettatori, share 3,50%, 677.000, 4,44%. Su La7 In onda ha fatto registrare 685.000 telespettatori, share 4,53%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 404.000 telespettatori, share 2,70% e su Nove Cash or Trash ha registrato 376.000 telespettatori, share 2,50%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 1.653.000, 16,14%, e nel game un netto di 2.325.000, 19,07%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.061.000 telespettatori, share 10,88% e nel game un netto di 1.618.000, 13,96%. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 – Ciclismo su pista F ha ottenuto un netto di 1.987.000, 19,88%; Sollevamento Pesi 2.335.000, 22,59%. Su Italia 1 il match di Coppa Italia Udinese – Avellino ha ottenuto un netto di 233.000 telespettatori, share 1,98%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 397.000 telespettatori, share 2,89%, mentre su La7 Padre Brown 104.000, 0,91%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto .000, %; a seguire Camper in viaggio .000, %, Camper .000, %. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 ha registrato .000, %. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione .000, %, nel programma .000, % e nel segmento Extra .000, %; Elisir – Il meglio di .000, %, Il Commissario Rex .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, %, e .000, %; Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e .000, %, con Forum a .000, %. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato un netto di .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Everywhere I Go – Coincidenze d’amore ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Detective in corsia .000, %, e .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Un passo dal cielo 993.000, 9,42%; Estate in diretta nel segmento Start 830.000, 8,91%, nella presentazione 851.000, 9,32%, e nel programma 1.233.000, 13,55%. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 (13:29 – 17:55) un netto di 2.017.000, 19,32%: nel dettaglio la Ginnastica Ritmica – All Around individuale un netto di 2.055.000, 20,93%; Canoa 2.135.000, 17,59%; Arrampicata 1.927.000, 16,79%; Taekwondo 2.037.000, 20,30%, . Su Rai 3 Il Provinciale 396.000, 4%, Di là dal fiume e tra gli alberi 313.000, 3,35%; Overland 417.000, 4,55%, Geo Magazine 636.000, 6,90%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.750.000 telespettatori, share 14,72%, Endless Love 1.743.000, 15,62%, The Family 1.523.000, 17,42%; La promessa 1.361.000, 14,45%; Pomeriggio Cinque News nella prima parte 1.062.000, 11,54%, nella seconda 948.000, 10,48% e nei saluti 837.000, 9,32%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 445.000 telespettatori, 3,91%, mentre Magnum PI 262.000, 2,79% e 262.000, 2,81%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 543.000 telespettatori, 4,94% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 332.000, 3,45%, e il film Sing Sing un netto di 219.000, 2,37%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 166.000 telespettatori, share 1,62%; il film Kate e Leopold 93.000, 1,01%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Codice – La vita è digitale ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Notti olimpiche .000, %. Su Rai 3 il corto Torto marcio .000, %; il corto Corpo unico .000, %; Tg3 LineaNotte .000, %. Su Canale 5 Speciale Giffoni 54 .000, %. Su Italia 1 il film Mi fido di te un netto di .000, %. Su Rete 4 Lo squalo 2 un netto di .000, %. Su La7 il film Riusciranno i nostri eroi… .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

