Gli ascolti tv del venerdì e della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, che non ha modificato l’offerta lineare. Vediamo i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior (live), terza puntata, ha registrato 3.548.000 telespettatori, share 22,63%. Su Canale 5 Terra Amara ha ottenuto 2.917.000 telespettatori, share 16,71%. Su Nove Fratelli di Crozza 1.242.000 telespettatori, share 6,67%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.158.000, 7,94%. Su Italia 1 il film Edge of Tomorrow – Senza domani è stato visto da un netto di 994.000 telespettatori, share 5,52%. Su La7 Propaganda Live 818.000 telespettatori, share 5,68%. Su Tv8 Qualifiche GP F1 Arabia Saudita 587.000, 3,20%. Su Rai 2 il film Piccole donne 544.000 telespettatori, share 3,13%. Su Rai 3 il film Saint Judy è stato visto da 526.000 telespettatori, share 2,81%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.221.000, 21,42%; Affari tuoi 5.297.000, 25,87%. Su Canale 5 Striscia la notizia 3.228.000 telespettatori, share 15,76%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 425.000 telespettatori, share 2,06% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.001.000, 5,31% e a seguire Caro Marziano 1.173.000, 5,98%, Il cavallo e la torre 1.204.000, 6,08%; Un posto al sole che registra 1.512.000, 7,30%. NCIS su Italia 1 registra 1.325.000 telespettatori, share 6,49% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene 598.000 telespettatori, share 2,94%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.515.000 telespettatori, share 7,39%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 399.000 telespettatori, share 1,96% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 794.000 telespettatori, share 3,91%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.397.000, 23,79%, e nel game un netto di 4.503.000, 26,59%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.111.000 telespettatori, share 15,68% e nel game un netto di 3.314.000, 20,38%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 449.000, 2,42%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 630.000 telespettatori, share 3,46%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 515.000 telespettatori, share 2,76%, mentre su La7 Padre Brown 215.000, 1,36%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 350.000 telespettatori, share 8,49%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 949.000, 20,22%; a seguire Storie Italiane 860.000, 20,80%; Celebrazione Giornata Internazionale della Donna 778.000, 13,24%; È sempre Mezzogiorno Menù ha ottenuto 1.891.000, 17,48%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 325.000, 9,78%, nel segmento Glass Cam 446.000, 11,77% e nel programma 1.049.000, 20,36%; E viva il Videobox 348.000, 6,57%; I fatti vostri ha registrato 550.000 telespettatori, share 9,76%, e 995.000, 10,70%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 221.000, 4,19%, nel programma 208.000, 4,38%, ReStart 166.000, 4,05%, Elisir nella presentazione 200.000, 4,50%, e nel programma 281.000, 5,25%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 617.000, 5,43%; Passato e Presente 453.000, 3,53%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 809.000 telespettatori, share 17,19% e 773.000, 5,17%, con Forum a 1.451.000, 20,28%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 296.000 telespettatori, share 4,68% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 103.000 telespettatori, share 2,11% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 123.000, 1,25% e La signora in giallo 661.000, 5,40%. La7 ha ottenuto con Omnibus 187.000 telespettatori, share 3,85%, nel segmento News 145.000, 3,47% e nel Dibattito 185.000, 3,75%; quindi Coffee Break 157.000, 3,77% e L’aria che tira 261.000, 4,88% e L’aria che tira Oggi 431.000, 4,29%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.415.000, 11,21%, e nel programma 1.613.000, 15,27%, Il Paradiso delle Signore 1.794.000, 19,55%; La Vita in diretta nella presentazione 1.868.000, 20,34%, e nel programma 2.275.000, 20,88%. Su Rai 2 Ore 14 Light ha registrato 882.000 telespettatori, share 7,01%; Ciclismo Tirreno – Adriatico 531.000, 4,98%; Bella Ma’ 523.000, 5,67%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 555.000, 6,10%; Geo 1.340.000, 12,23%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.680.000 telespettatori, share 20,65%, Terra Amara 2.822.000, 22,20%, Uomini e donne (live) 2.841.000, 25,99%, e nel Finale 2.228.000, 23,30%; Amici di Maria De Filippi 1.751.000, 19,10%; La promessa 1.579.000, 17,47%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.412.000, 15,35%; nella seconda 1.407.000, 13,25% e nel segmento I Saluti 1.425.000, 11,78%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 543.000 telespettatori, 4,25%, mentre The Mentalist 324.000, 3,21%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 772.000 telespettatori, 6,36% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 386.000, 4,03%, e il film Una moglie per papà un netto di 335.000, 3,25%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 443.000 telespettatori, share 3,52%; nel programma 436.000, 4,34% e nel segmento Focus 246.000, 2,72%. C’era una volta… il Novecento 126000, 1,19%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 ha registrato un netto di 577.000 telespettatori, share 11,83%. Su Rai 2 A Tutto Campo 156.000, 18,7%. Su Rai 3 Listen to me 186.000, 1,28%, 153.000, 1,27%; Tg3 LineaNotte 148.000, 2,04%. Su Canale 5 Station 19 964.000, 9,58%. Su Italia 1 il film Voyager un netto di 356.000, 5,09%. Su Rete 4 The Equalizer 271.000, 6,81%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.981.000, 23,10%; ore 20:00 4.482.000, 23,45%.

Tg2 ore 13:00 1.582.000, 13,19%; ore 20:30 721.000, 3,59%.

Tg3 ore 14:30 1.426.000, 11,27%; ore 19:00 1.819.000, 11,73%.

Tg5 ore 13:00 2.653.000, 21,92%; ore 20:00 3.958.000, 20,55%.

Studio Aperto ore 12:25 917.000, 9,26%; ore 18:30 454.000, 3,58%.

Tg4 ore 12.00 227.000, 3,03%; ore 18:55 554.000, 3,58%.

Tg La7 ore 13:30 619.000, 4,78%; ore 20:00 1.210.000, 6,27%.

Dati AUDITEL™