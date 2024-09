Gli ascolti tv del venerdì, col ritorno del calcio internazionale in prima serata su Rai 1, le Paralimpiadi su Rai 2, soap su Canale 5 e tanti film

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Francia – Italia, UEFA Nations League, ha registrato un netto di 5.567.000 telespettatori, share 31,10%. Su Canale 5 Endless Love ha ottenuto 2.063.000 telespettatori, share 12,92%. Su La7 In Onda (20:44 – 23:01), con l’intervista a Maria Rosaria Boccia, 1.642.000 telespettatori, share 9,36%. Su Italia 1 il film Tre uomini e una gamba è stato visto da un netto di 777.000 telespettatori, share 4,65%. Su Rete 4 il film Guardia del corpo ha registrato un netto di 695.000, 4,69%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 (21:14 – 22:19) un netto di 524.000 telespettatori, share 2,85%. Su Rai 3 il film Spencer è stato visto da 520.000 telespettatori, share 3,14%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Sopra la panca 460.000, 2,83%. Su Nove Bake Off Italia, prima puntata, 349.000 telespettatori, share 2,10%. Su Real Time Bake Off Italia, prima puntata, .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Paperissima Sprint su Canale 5 2.049.000 telespettatori, share 11,32%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 784.000, 5,07% e a seguire Caro marziano 973.000, 5,76%; Un posto al sole 1.289.000, 7,02%. NCIS su Italia 1 registra 1.050.000 telespettatori, share 5,97% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 881.000 telespettatori, share 5,14% e 804.000, 4,34%. Su La7 In onda ha fatto registrare .000 telespettatori, share %, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 404.000 telespettatori, share 2,29% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 623.000 telespettatori, share 3,51%. Su Real Time Casa a prima vista .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 1.926.000, 19,76%, e nel game un netto di 2.862.000, 23,03%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la Ruota della Fortuna 1.472.000 telespettatori, share 16,46% e nel game un netto di 2.045.000, 17,43%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 (17:57 – 18:41) ha ottenuto un netto di 613.000, 7,90%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 530.000 telespettatori, share 3,77%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 548.000 telespettatori, share 3,73%, mentre su La7 Padre Brown 157.000, 1,39%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 606.000 telespettatori, share 16,57%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 737.000, 17,98%; a seguire Camper in viaggio 878.000, 16,54%, Camper 1.429.000, 15,94%. Su Rai 2 O anche no – Stravinco per la vita 165.000, 3,87%; Paralimpiadi Parigi 2024 (09:26 – 12:57) ha registrato un netto di 290.000, 6,60%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 167.000, 3,60%, nel programma 174.000, 4,07%, e nel segmento Extra 111.000, 2,92%; Elisir estate – Il meglio di 142.000, 3,51%, Il commissario Rex 215.000, 4,29%. dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 417.000, 4,50%; Geo 299.000, 2,82%; Passato e Presente 363.000, 3,09%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 880.000 telespettatori, share 21,23% e 714.000, 18,42%, con Forum Estate a 1.075.000, 16,30%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 269.000 telespettatori, share 4,54% e su Rete 4 Tempesta d’amore 141.000, 3,58%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 153.000 telespettatori, share 3,21% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 408.000, 3,87%. La7 ha ottenuto con Omnibus 244.000 telespettatori, share 6%, nel segmento News 150.000, 4,71% e nel Dibattito 253.000, 5,80%; quindi Coffee Break Estate 197.000, 5,02% e L’aria che tira 257.000, 5,13% e L’aria che tira Oggi 381.000, 4,09%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 1.112.000, 11,27%, 1.102.000, 13,72%; Estate in diretta nel segmento Start 927.000, 12,88%, nella presentazione 1.310.000, 18,75%, e nel programma 1.496.000, 19,69%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 (13:36 – 17:50) un netto di 526.000, 6,64%. Su Rai 3 Il Provinciale 389.000, 4,77%, Di là dal fiume e tra gli alberi 339.000, 4,65%;Il mondo con gli occhi di Overland 448.000, 6,30%, Geo magazine 680.000, 8,41%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.102.000 telespettatori, share 18,23%, Endless Love 2.009.000, 19,28%; My Home My Destiny 1.613.000, 18,63%; La promessa 1.512.000, 20,27%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.065.000, 15,13%, nella seconda 1.033.000, 13,72% e nei saluti 971.000, 11,83%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 423.000 telespettatori, 3,74%, mentre Person of interest 202.000, 2,74%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 679.000 telespettatori, 6,96% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 414.000, 5,30%, e il film Grand Hotel Excelsior un netto di 199.000, 2,65%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 186.000, 2,21%; C’era una volta… il Novecento un netto di 112.000, 1,38%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Codice – La vita è digitale ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Perle di Sport .000, %; SportAbilia speciale .000, %. Su Rai 3 Beauty .000, %; Tg3 LineaNotte .000, %. Su Canale 5 Un amore tutto suo .000, %. Su Italia 1 il film Immaturi un netto di .000, %. Su Rete 4 Harry Wild – La signora del delitto un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

