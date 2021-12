Ascolti tv venerdì 3 dicembre 2021: The Voice Senior, GF Vip 6

Gli ascolti tv del venerdì, con The Voice Senior, Grande Fratello Vip 6 e un palinsesto ricco di appuntamenti. Il talent show ‘silver’ di Rai 1 vince la serata con 3,5 milioni di telespettatori, mentre GF Vip 6 sfiora i 3 mln, Terza piazza per Fratelli di Crozza, che supera di misura The Good Doctor su Rai 2. Poco più di un milione di telespettatori per Le Iene, mentre a seguire ci sono Quarto Grado, Propaganda Live e il doc sull’Afghanistan in onda su Rai 3.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 3.568.000 telespettatori, share 18,46%.

Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato 1.222.000 telespettatori, share 5,11%. The Resident 907.000, 4,17%.

Su Rai 3 Il doc Afghanistan: 20 anni dopo ha registrato 666.000 telespettatori, share 3,03%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 2.945.000 telespettatori, share 19,06%.

Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato nella presentazione 1.034.000 telespettatori, share 4,35% e nel programma 1.078.000, 6,52%.

Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 873.000 telespettatori, share 4,97%.

Su La7 Propaganda Live ha registrato 763.000 telespettatori, share 4,49%.

Su Tv8 Italia's Got Talent – Best Of è stata vista da 215.000 telespettatori, share 1%.

è stata vista da 215.000 telespettatori, share 1%. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 1.231.000 telespettatori, share 5,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.033.000 telespettatori, share 21,25%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 807.000 telespettatori, share 3,41%.

Su Rai 3 Blob .000, %. Che succ3de? Game nella presentazione 932.000, 4,19% e nel programma 1.438.000, 6,35%. Un posto al sole 1.729.000, 7,28%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.689.000 telespettatori, share 15,55%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.243.000 telespettatori, share 5,28%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 947.000 telespettatori, share 4,06% e 905.000, 3,81%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.658.000 telespettatori, share 6,99%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato 275.000 telespettatori, share 1,2%.

ha registrato 275.000 telespettatori, share 1,2%. Su Nove Deal With It ha registrato 443.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.117.000 telespettatori, share 18,77% e nel game un netto di 4.589.000, 23,29%.

Su Rai 2 Bull ha registrato un netto di 714.000 telespettatori, share 3,32%.

Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.380.000 telespettatori share 14,94% e nel game un netto di 3.648.000, 19,16%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 586.000 telespettatori, share 2,81%.

Su Rete 4 Il figlio di Tarzan ha registrato 510.000 telespettatori, share 2,43%.

ha registrato 510.000 telespettatori, share 2,43%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 214.000 telespettatori, share 1,40% e 240.000, 1,28%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Santa Messa celebrata da Papa Francesco ha totalizzato 853.000 telespettatori, share 15,84%. Storie italiane 934.000, 15,23%. È sempre Mezzogiorno 1.646.000, 15,62%.

Su Rai 1 Santa Messa celebrata da Papa Francesco ha totalizzato 853.000 telespettatori, share 15,84%. Storie italiane 934.000, 15,23%. È sempre Mezzogiorno 1.646.000, 15,62%.
Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 691.000 telespettatori, share 9,57% e nella seconda 1038.000, 9,78%.

ha registrato nella prima parte 691.000 telespettatori, share 9,57% e nella seconda 1038.000, 9,78%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 464.000, 8,38% e nel segmento Extra 411.000, 7,89%. Elisir nella presentazione 319.000, 5,95% e nel programma 440.000, 6,93%. Dopo il TG Quante Storie 730.000, 6,11%. Le storie di Passato e presente 649.000, 4,79%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 464.000, 8,38% e nel segmento Extra 411.000, 7,89%. Elisir nella presentazione 319.000, 5,95% e nel programma 440.000, 6,93%. Dopo il TG Quante Storie 730.000, 6,11%. Le storie di Passato e presente 649.000, 4,79%.
Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 1.123.000, 20,44% e nella seconda 1.040.000, 19,98%. Forum ha registrato 1.499.000 telespettatori, share 18,48%.

Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 171.000 telespettatori, share 2,52%.

Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 146.000 telespettatori, share 2,37%. Dopo il Tg Il Segreto 211.000, 1,98%. La signora in giallo 611.000, 4,63%.

ha ottenuto 146.000 telespettatori, share 2,37%. Dopo il Tg 211.000, 1,98%. 611.000, 4,63%. Su La7 Omnibus ha registrato 174.000 telespettatori, share 3,31%, nel segmento News 139.000,3,28% e nel Dibattito 164.000, 2,96%. Coffee Break 140.000, 2,66%. L’aria che tira 258.000, 3,87%; L’aria che tira – Oggi 379.000, 3,38%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.734.000, 13,74%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.915.000, 17,38%. Lo Zecchino d’Oro ha registrato 1.909.000, 14,37%.

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.734.000, 13,74%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.915.000, 17,38%. Lo Zecchino d'Oro ha registrato 1.909.000, 14,37%.
Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 573.000 telespettatori, share 4,31%. Detto Fatto 461.000, 4,13%. Missione Beauty 316.000, 2,16%.

Su Rai 3 #Maestri 392.000, 3,52%. Aspettando Geo 814.000, 7,43%. Geo ha registrato 1.688.000 telespettatori, share 12,45%.

392.000, 3,52%. 814.000, 7,43%. ha registrato 1.688.000 telespettatori, share 12,45%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.414.000 telespettatori, share 17,35%. Una Vita 2.484.000, 18,30%. Uomini e donne 2.631.000, 21,87% e nel Finale 2.120.000, 19,22%. Amici di Maria De Filippi 1.980.000, 18,04%. GF Vip 1.938.000, 17,98%. Love is in the air 1.937.000, 16,37%. Pomeriggio Cinque 2.167.000, 15,67%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.414.000 telespettatori, share 17,35%. Una Vita 2.484.000, 18,30%. Uomini e donne 2.631.000, 21,87% e nel Finale 2.120.000, 19,22%. Amici di Maria De Filippi 1.980.000, 18,04%. GF Vip 1.938.000, 17,98%. Love is in the air 1.937.000, 16,37%. Pomeriggio Cinque 2.167.000, 15,67%.
Su Italia 1 I Simpson ha registrato 553.000 telespettatori, 4,02%. Due uomini e mezzo un netto di 265.000, 1,99%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 927.000 telespettatori, 7,08% di share. Il film Sentieri selvaggi un netto di 613.000, 4,79%.

ha registrato un netto di 927.000 telespettatori, 7,08% di share. Il film un netto di 613.000, 4,79%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 331.000 telespettatori, share 2,45% e nel programma 362.000, 3,11%; Tagadoc 187.000, 1,54%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 584.000 telespettatori, share 7,52%.

Su Rai 2 O anche no – Speciale ha registrato 186.000 telespettatori, share 1,36%. I Lunatici 53.000, 0,92%.

Su Rai 3 La versione di Fiorella 260.000, 1,71%. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 344.000 telespettatori, share 3,54%.

260.000, 1,71%. ha registrato un netto di 344.000 telespettatori, share 3,54%. Su Rete 4 Il figlio di Tarzan ha registrato 212.000 telespettatori, share 3,93%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.206.000, 23,29%; ore 20:00 5.324.000, 24,23%.

Tg1 ore 13:30 3.206.000, 23,29%; ore 20:00 5.324.000, 24,23%.
Tg2 ore 13:00 1.774.000, 14,05%; ore 20:30 1.233.000, 5,26%.

Tg3 ore 14:30 1.563.000, 11,61%; ore 19:00 2.371.000, 13,07%.

Tg5 ore 13:00 2.656.000, 20,76%; ore 20:00 4.283.000, 19,29%.

Studio Aperto ore 12:25 1.082.000, 10,09%; ore 18:30 667.000, 4,30%.

Tg4 ore 12.00 246.000, 2,97%; ore 18:55 728.000, 4,08%.

246.000, 2,97%; 728.000, 4,08%. Tg La7 ore 13:30 480.000, 3,47%; ore 20:00 1.150.000, 5,21%.

