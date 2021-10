Gli ascolti tv del venerdì, uno dei giorni più ricchi della settimana, con l’aggiunta anche de Le Iene. Ma la serata del venerdì resta saldamente in mano di Tale e Quale Show che supera i 4,5 milioni su Rai 1 contro i 2,6 mln registrati da Canale 5 con Grande Fratello Vip. Terza piazza per The Good Doctor su Rai 2 con oltre 1,2 milioni di telespettatori, mentre segue a poca distanza un ottimo Fratelli di Crozza che supera il milione di ascolti. A seguire Le Iene, Quarto Grado, il doc sulla DIA e Propaganda Live.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tale e Quale Show ha registrato 4.250.000 telespettatori, share 21,77%.

ha registrato 1.226.000 telespettatori, share 5,21%. 886.000, 4,25%. Su Rai 3 Speciale Frontiere ha registrato un netto di 584.000 telespettatori, share 2,92%. Il doc DIA 1991 – Parlare poco Apparire mai 758.000, 3,36%.

ha registrato un netto di 584.000 telespettatori, share 2,92%. Il doc 758.000, 3,36%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 2.630.000 telespettatori, share 17,20%.

ha registrato 2.630.000 telespettatori, share 17,20%. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato nella presentazione 1019.000, 4,34% e nel programma 990.000 telespettatori, share 6,05%.

ha registrato nella presentazione 1019.000, 4,34% e nel programma 990.000 telespettatori, share 6,05%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 898.000 telespettatori, share 5,19%.

ha registrato 898.000 telespettatori, share 5,19%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 717.000 telespettatori, share 4,32%.

ha registrato 717.000 telespettatori, share 4,32%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 409.000 telespettatori, share 1,9%.

è stata vista da 409.000 telespettatori, share 1,9%. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 1.083.000 telespettatori, share 4,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.778.000 telespettatori, share 20.52%.

Su Rai 3 Che succ3de? Game nella presentazione 983.000, 4,59% e nel programma 1409.000, 6,33%. Un posto al sole 1.729.000, 7,40%.

.000, %. Game nella presentazione 983.000, 4,59% e nel programma 1409.000, 6,33%.. 1.729.000, 7,40%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.610.000 telespettatori, share 15,46%.

ha registrato 3.610.000 telespettatori, share 15,46%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.113.000 telespettatori, share 4,84%.

ha registrato 1.113.000 telespettatori, share 4,84%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.104.000 telespettatori, share 4,88% e 1.077.000, 4,59%.

ha registrato 1.104.000 telespettatori, share 4,88% e 1.077.000, 4,59%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.613.000 telespettatori, share 6,92%.

ha registrato 1.613.000 telespettatori, share 6,92%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 444.000 telespettatori, share 1,9%.

ha registrato 444.000 telespettatori, share 1,9%. Su Nove Deal With It ha registrato 442.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.026.000 telespettatori, share 19,98% e nel game un netto di 4.163.000, 22,51%.

ha registrato un netto di 776.000 telespettatori, share 3,78%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.418.000 telespettatori, share 16,77% e nel game un netto di 3.603.000, 20,12%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.418.000 telespettatori, share 16,77% e nel game un netto di 3.603.000, 20,12%. Su Italia 1 CSI ha registrato 467.000 telespettatori, share 2,35%.

ha registrato 467.000 telespettatori, share 2,35%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 880.000 telespettatori, share 4,21%.

ha registrato 880.000 telespettatori, share 4,21%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 137.000 telespettatori, share 1,01% e 233.000, 1,32%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.041.000 telespettatori, share 19,68%. Storie italiane nella prima parte 990.000, 19,23% e nella seconda 1.053.000, 16,63%. È sempre Mezzogiorno 1.759.000, 15,70%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato nella presentazione 381.000, 7,24%, nel programma 381.000, 7,24% e nel segmento Extra 314.000, 6,07%. Elisir nella presentazione 241.000, 4,76% e nel programma 306.000, 5,40%. Dopo il TG Quante Storie 733.000, 6,25%. Le storie di Passato e presente 480.000, 3,52%.

Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 1027.000, 19,58% e nella seconda 969.000, 18,79%. Forum ha registrato 1.315.000 telespettatori, share 17,42%.

nella prima parte 1027.000, 19,58% e nella seconda 969.000, 18,79%. ha registrato 1.315.000 telespettatori, share 17,42%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 197.000 telespettatori, share 3,23%.

Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 145.000 telespettatori, share 2,54%. Dopo il Tg Il Segreto 210.000, 2%. La signora in giallo 638.000, 4,79%.

Su La7 Omnibus ha registrato 164.000 telespettatori, share 3,24%, nel segmento News 126.000, 3,17% e nel Dibattito 153.000, 2,89%. Coffee Break 161.000, 3,12%. L'aria che tira 228.000, 3,97%; L'aria che tira – Oggi 388.000, 3,74%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.527.000, 11,46%. Tg1 Speciale G20 1.420.000, 13,40%. La Vita in Diretta Short ha registrato 2.054.000, 17,44%.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 728.000 telespettatori, share 5,66%. Detto Fatto 495.000, 4,89%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 669.000, 6,93%. Geo ha registrato 1259.000 telespettatori, share 11,13%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.542.000 telespettatori, share 18,49%. Una Vita 2.289.000, 17,32%. Uomini e donne 2.684.000, 23,17% e nel Finale 2.112.000, 20,85%. Amici di Maria De Filippi 1.985.000, 20,50%. GF Vip 1.824.000, 18,85%. Love is in the air 1.731.000, 17,67%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.531.000, 14,88% e nel programma 1.760.000, 14,72%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 649.000 telespettatori, 4,80%. Mom un netto di 307.000, 3,19%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 750.000 telespettatori, 5,92% di share. Il film Il corsaro dell'Isola Verde un netto di 397.000, 3,56%.

Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 768.000 telespettatori, share 9,47%.

Su Rai 2 The Resident ha registrato 668.000 telespettatori, share 4,14%. Onorevoli confessioni 206.000, 2,09%.

Su Rai 3 La versione di Fiorella 307.000, 1,98%. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 272.000 telespettatori, share 2,99%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.444.000, 24,87%; ore 20:00 5.040.000, 23,81%.

Tg2 ore 13:00 1.894.000, 14,95%; ore 20:30 1.553.000, 6,81%.

Tg3 ore 14:30 1.646.000, 12,71%; ore 19:00 2.390.000, 14,22%.

