Gli ascolti tv del venerdì, con il Mondiale in Qatar sempre in primo piano, Quarto Grado su Rete 4, Propaganda Live che affronta il caso Soumahoro e senza Fratelli di Crozza live, ma con un best of.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Inghilterra – USA ha registrato un netto di 5.174.000 telespettatori, share 24,95%, con il primo tempo a 4.993.000, 24,77% (dalle 20.00 alle 20.46), e il secondo a 5.343.000, 25,10% (dalle 21.02 alle 21.51); a seguire Il circolo dei Mondiali 1.549.000, 8,52%. Su Canale 5 il film tv Mio fratello, mia sorella ha ottenuto un netto di 2.225.000 telespettatori, share 13,87%.Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.605.000, 11,37%. Su Rai 2 SWAT 991.000 telespettatori, share 4,84%, e 949.000, 5,33%. Su Italia 1 il film Io sono leggenda è stato visto da un netto di 965.000 telespettatori, share 5,20%. Su La7 Propaganda Live 956.000 telespettatori, share 7,47%. Su Rai 3 il film La vita che verrà – Herself è stato visto da 911.000 telespettatori, share 4,87%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 884.000 telespettatori, share 4,92%. Su Tv8 MasterChef 10 in chiaro 504.000, 3,28%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Striscia la notizia su Canale 5 3.774.000 telespettatori, share 17,77%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 956.000 telespettatori, share 4,47% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.318.000, 6,74% e a seguire Via dei Matti n.0 1.240.000, 6,12%, Il cavallo e la torre 1.513.000, 7,24%, quindi Un posto al sole che registra 1.633.000, 7,66%. NCIS su Italia 1 registra 1.087.000 telespettatori, share 5,15% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 964.000 telespettatori, share 4,63% e nella seconda 1.075.000, 5,04%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.430.000 telespettatori, share 6,79%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 419.000 telespettatori, share 1,98% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 874.000 telespettatori, share 4,13%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Sfida Mondiale (dalle 18.10) su Rai 1 ha registrato 2.887.000, 19,45%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.211.000 telespettatori, share 14,58% e nel game un netto di 3.508.000, 20,65%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto un netto di 1.119.000, 5,80%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 645.000 telespettatori, share 3,42%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 125.000, 0,82%, e nel programma 261.000, 1,55%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 689.000 telespettatori, share 14,45%, mentre UnoMattina ha registrato 837.000, 17,95%; a seguire Storie Italiane nella prima parte 792.000, 18,96%; i Funerali di Roberto Maroni 884.000, 19,79%; la seconda parte di Storie Italiane 811.000, 15,05%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.718.000, 17,61%. Su Rai 2 il match Galles-Iran ha registrato un netto di 1.264.000 telespettatori, share 16,77%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 325.000, 6,34%, nel programma 342.000, 6,97%, e nel segmento Extra 197.000, 4,65%, mentre Elisir 269.000, 4,99%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 611.000, 5,38% e Passato e Presente 540.000, 4,23%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 976.000 telespettatori, share 20,06% e 927.000, 22,13%, con Forum a 1.408.000, 19,43%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 174.000 telespettatori, share 3,05% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 102.000 telespettatori, share 1,94% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 158.000, 1,60% e La signora del West 363.000, 2,93%. La7 ha ottenuto con Omnibus 202.000 telespettatori, share 4,24%, nel segmento News 135.000, 3,66% e nel Dibattito 219.000, 4,35%; quindi Coffee Break 211.000, 4,98% e L’aria che tira 264.000, 4,88% e L’aria che tira Oggi 381.000, 3,81%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno + registra nella presentazione 1.631.000, 12,94% e nel programma 1.607.000, 15,01%; a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.838.000, 20,19%, mentre La vita in diretta Short 2.270.000, 19,02%. Su Rai 2 il match Qatar-Senegal ha registrato un netto di 1.771.000 telespettatori, share 15,72% e il match Paesi Bassi-Ecuador un netto di 2.477.000, 19,85%. Su Rai 3 Superquark – Prepararsi al futuro 520.000, 4,94%; Aspettando Geo ha ottenuto 883.000, 8,96%, Geo 1.239.000, 9,61%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.727.000 telespettatori, share 20,90%, Terra Amata 2.451.000, 19,77%, Uomini e donne 2.571.000, 24,22%; Amici di Maria De Filippi 1.726.000, 19,13%; GF Vip 1655.000, 17,69%; Un altro domani 1.355.000, 13,45%; Pomeriggio Cinque nel programma 1.820.000, 14,45% e nel segmento I Saluti 1.932.000, 13,55%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 465.000 telespettatori, 3,68%, mentre The Mentalist 309.000, 2,59%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 665.000 telespettatori, 5,63% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 269.000, 2,91% e il film Ritratto in nero un netto di 372.000, 3,15%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 283.000 telespettatori, share 2,30% e nel programma 320.000, 3,23% e Tagadà Focus 245.000, 2,63%. The Royals un netto di 162.000, 1,33%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 BoboTV: Speciale Qatar ha registrato un netto di 950.000 telespettatori, share 6,01%; su Tv7 603.000, 5,18%. Su Rai 2 Ultima traccia: Berlino 631.000, 4,79%; Una squadra 256.000, 3,16%, e 178.000, 3,88%. Su Rai 3 Ossi di Seppia 249.000 telespettatori, share 1,90%, e 180.000, 1,59%; Tg3 LineaNotte 207.000, 2,87%. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 838.000, 14,90%. Su Italia 1 il film Invasion ha registrato un netto di 378.000 telespettatori, share 4,48%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.306.000, 25,52%; ore 19:10 3.308.000, 19,13%.

3.306.000, 25,52%; 3.308.000, 19,13%. Tg2 ore 13:00 2.032.000, 16,64%; ore 20:30 1.379.000, 6,63%.

2.032.000, 16,64%; 1.379.000, 6,63%. Tg3 ore 14:30 1.293.000, 10,57%; ore 19:00 2.216.000, 13,55%.

1.293.000, 10,57%; 2.216.000, 13,55%. Tg5 ore 13:00 2.888.000, 23,92%; ore 20:00 4.306.000, 21,53%.

2.888.000, 23,92%; 4.306.000, 21,53%. Studio Aperto ore 12:25 858.000, 8,62%; ore 18:30 467.000, 3,19%.

858.000, 8,62%; 467.000, 3,19%. Tg4 ore 12.00 301.000, 4,04%; ore 18:55 771.000, 4,62%.

301.000, 4,04%; 771.000, 4,62%. Tg La7 ore 13:30 543.000, 4,20%; ore 20:00 1.251.000, 6,25%.

Dati AUDITEL™