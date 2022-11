Fratelli di Crozza oggi, 25 novembre 2022, non va in onda: ecco perché

Fratelli di Crozza, lo show di NOVE condotto da Maurizio Crozza salta un giro. La nuova puntata che sarebbe dovuta andare in onda oggi, venerdì 25 novembre 2022, non andrà in onda. Il mattatore del programma infatti è risultato positivo al Covid, per questo motivo non è possibile trasmettere il nuovo appuntamento in diretta tv. Al posto della nuova puntata sarà trasmesso il best of I migliori fratelli di Crozza.

L’annuncio è arrivato tramite una nota in cui si sottolinea che la puntata inedita sarà recuperata in coda alla stagione in onda.

Fratelli di Crozza, quando va in onda la nuova puntata

Per Fratelli di Crozza si tratta solo di uno stop di una settimana, infatti il programma è previsto nuovamente in onda venerdì prossimo, 2 dicembre 2022 con un nuovo appuntamento inedito.

“Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Warner Bros. Discovery. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.