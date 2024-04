Maurizio Crozza su Amadeus via dalla Rai: “Il Nove? Sembra Lampedusa, dove arrivano tutti”

Stasera, venerdì 12 aprile 2024, Maurizio Crozza, padrone di casa di ‘Fratelli di Crozza‘, in onda, in prima serata, su Nove, ha dedicato un lungo monologo ai rumours che coinvolgono Amadeus che starebbe per dire addio alla Rai per trasferirsi, come altri suoi colleghi, sul canale del tasto 9 del telecomando.

Con la solita ironia, il comico genovese ha cercato di porre l’accento su quello che sta diventando un vero e proprio giallo tra malumori, smentite, conferme in attesa di un annuncio ufficiale:

“E’ bello vedervi qui, ogni venerdì sera sul Nove. E’ bello lavorare sul Nove. Che fosse bello lavorare sul Nove io l’ho capito sette anni fa… poi è arrivato Fazio… adesso dicono che arriverà anche Amadeus. Fratelli, io per Discovery sono contentissimo: Fazio, Amadeus… siamo partiti che eravamo lo sgabuzzino della tv italiana e adesso il Nove sembra Lampedusa, dove arrivano tutti. Non c’è nulla da ridere perché io diventerò sempre più marginale. Praticamente farò la fine di Di Maio. Sto scherzando fratelli. Ma ovviamente la domanda sorge spontanea… come mai?! Scappano tutti dalla Rai”

Fratelli di Crozza: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il programma è visibile, ogni venerdì, su Nove, in prima serata, a partire dalle 21:30. Si può guardare anche in diretta streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni e le clip con i singoli monologhi e parodie di Crozza.

“Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore Esecutivo, Patrizia Sartori.

