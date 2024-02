Gli ascolti tv del venerdì, con la seconda puntata di The Voice Senior. con l’ultima puntata (di sempre) di Ciao Darwin e col ritorno di Fratelli di Crozza. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior (live), seconda puntata, ha registrato 3.823.000 telespettatori, share 23,04%. Su Canale 5 l’ultima puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7 ha ottenuto 2.908.000 telespettatori, share 20%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.203.000, 8,02%. Su Nove Fratelli di Crozza 1.149.000 telespettatori, share 6,04%. Su Italia 1 il film Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio è stato visto da un netto di 935.000 telespettatori, share 5,27%. Su Rai 3 il film The Father – Nulla è come sembra è stato visto da 925.000 telespettatori, share 4,91%. Su La7 Propaganda Live 852.000 telespettatori, share 6,01%. Su Rai 2 il film C’era una volta il crimine 543.000 telespettatori, share 2,89%. Su Tv8 Cucine da incubo 304.000, 1,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.504.000, 22,89%; Affari tuoi 5.174.000, 24,94%. Su Canale 5 Striscia la notizia 3.584.000 telespettatori, share 17,30%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 496.000 telespettatori, share 2,37% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.142.000, 5,96% e a seguire Caro Marziano 1.195.000, 6%, Il cavallo e la torre 1.317.000, 6,49%; Un posto al sole che registra 1.684.000, 8,09%. NCIS su Italia 1 registra 1.362.000 telespettatori, share 6,64% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene 620.000 telespettatori, share 3,03%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.667.000 telespettatori, share 8,02%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 430.000 telespettatori, share 2,09% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 661.000 telespettatori, share 3,21%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.624.000, 24,60%, e nel game un netto di 4.765.000, 27,41%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.291.000 telespettatori, share 16,55% e nel game un netto di 3.455.000, 20,86%. Su Rai 2 l’amichevole Italia – Irlanda, calcio femminile, ha ottenuto un netto di 362.000, 2,31%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 623.000 telespettatori, share 3,36%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 513.000 telespettatori, share 2,70%, mentre su La7 Padre Brown 210.000, 1,29%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 327.000 telespettatori, share 8,08%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 1.016.000, 20,43%; a seguire Storie Italiane 939.000, 19,45%, e 1.008.000, 16,82%; È sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.873.000, 17,53%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 344.000, 10,02%, nel segmento Glass Cam 488.000, 12,99% e nel programma 1.015.000, 19,96%; E viva il Videobox 317.000, 6,10%; I fatti vostri ha registrato 536.000 telespettatori, share 8%, e 991.000, 9,68%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 271.000, 5,19%, nel programma 260.000, 5,19%, ReStart 261.000, 5,54%, Elisir nella presentazione 258.000, 4,99%, e nel programma 417.000, 6,54%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 580.000, 4,68%; Passato e Presente 549.000, 4%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 990.000 telespettatori, share 19,91% e 880.000, 18,44%, con Forum a 1.576.000, 19,39%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 324.000 telespettatori, share 5,15% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 160.000 telespettatori, share 2,78% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 146.000, 1,37% e La signora in giallo 675.000, 5,09%. La7 ha ottenuto con Omnibus 178.000 telespettatori, share 3,60%, nel segmento News 117.000, 2,77% e nel Dibattito 186.000, 3,66%; quindi Coffee Break 191.000, 3,94% e L’aria che tira 278.000, 4,37% e L’aria che tira Oggi 449.000, 4,05%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.691.000, 12,95%, e nel programma 1.690.000, 15,36%, Il Paradiso delle Signore 1.885.000, 19,05%; La Vita in diretta nella presentazione 1.824.000, 18,84%, e nel programma 2.425.000, 21,09%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 939.000 telespettatori, share 7,45%; Bella Ma’ 564.000, 5,61%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 794.000, 8,13%; Geo 1.457.000, 12,72%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.667.000 telespettatori, share 19,34%, Terra Amara 2.968.000, 22,57%, Uomini e donne (live) 2.837.000, 25,18%, e nel Finale 2.252.000, 22,25%; Amici di Maria De Filippi 1.806.000, 18,30%; La promessa 1.611.000, 16,64%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.504.000, 15,52%; nella seconda 1.622.000, 14,52% e nel segmento I Saluti 1.583.000, 12,53%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 532.000 telespettatori, 3,93%, mentre The Mentalist 318.000, 3%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 699.000 telespettatori, 5,57% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 415.000, 4,09%, e il film Adaline – L’eterna giovinezza un netto di 306.000, 2,79%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 393.000 telespettatori, share 3,06%; nel programma 377.000, 3,58% e nel segmento Focus 297.000, 3,04%. C’era una volta… il Novecento un netto di 165.000, 1,57%.

Ascolti tv Seconda serata

