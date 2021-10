Ascolti tv venerdì 22 ottobre 2021: Tale e Quale Show, GF Vip

Gli ascolti tv del venerdì, con un menu particolarmente ricco per varietà, talk, approfondimenti tra attualità e leggerezza. La sfida canora di Tale e Quale Show ottiene più di 4,1 milioni di telespettatori, contro i 2,7 del Grande Fratello Vip 6. Terza piazza per il film Peppermint su Italia 1 con oltre 1,3 mln, quindi il film Hammamet su Rai 3, seguito a strettissimo giro da Fratelli di Crozza, che fa un ottimo risultato, e The Good Doctor.

Su Real Time, in access prime time Cortesie per gli ospiti registra 420.000 telespettatori, per uno share dell’1,9%; in prima serata Bake Off Italia – Dolci in forno ha ottenuto 570.000 telespettatori, share 2,6%; in seconda serata la centesima puntata de Il Castello delle Cerimonie ha ottenuto 396.000 telespettatori, share 2,4%.

Su Nove in seconda serata La Confessione di Peter Gomez con l’intervista a Ignazio La Russa ha ottenuto 341.000 telespettatori, share 2%.