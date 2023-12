Gli ascolti tv del venerdì, con l’ultima puntata di The Voice Kids 2 e un nuovo appuntamento con Ciao Darwin. I dati Auditel di ieri

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la finale di The Voice Kids 2 (live e vincitore) ha registrato 3.618.000 telespettatori, share 23,52%. Su Canale 5 Ciao Darwin ha ottenuto 2.940.000 telespettatori, share 21,74%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.013.000, 7,17%. Su Rai 3 il film Sotto le stelle di Parigi è stato visto da 932.000 telespettatori, share 5,23%. Su Rai 2 la serie The Rookie 657.000 telespettatori, share 3,51%, e 574.000, 3,40%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 578.000 telespettatori, share 3,27%. Su Italia 1 il film Renegades: Commando d’assalto è stato visto da un netto di 539.000 telespettatori, share 3,11%. . Su La7 The best of Propaganda Live 538.000 telespettatori, share 3,80%. Su Tv8 il film La mia vita è uno zoo 281.000, 1,71%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.002.000, 21,49%; Affari tuoi 4.540.000, 23,52%. Su Canale 5 Striscia la notizia 3.048.000 telespettatori, share 15,79%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 641.000 telespettatori, share 3,29% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.177.000, 6,79% e a seguire Via dei Matti n.0 1.056.000, 5,78%, Il cavallo e la torre 1.485.000, 7,83%; Un posto al sole che registra 1.792.000, 9,22%. NCIS su Italia 1 registra 1.239.000 telespettatori, share 6,47% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 737.000 telespettatori, share 3,92% e nella seconda 702.000, 3,60%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.541.000 telespettatori, share 7,98%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha ottenuto 285.000 telespettatori, share 1,5% e su Nove Little Big Italy ha registrato 439.000 telespettatori, share 2,4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.025.000, 22,31%, e nel game 4.123.000, 26,44%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 449.000, 2,93%, e Il mercante in fiera nel segmento Fuori due 293.000, 1,74% e nel game 416.000, 2,27%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 662.000 telespettatori, share 3,95%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 491.000 telespettatori, share 2,86%, mentre su La7 Padre Brown 195.000, 1,32%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 302.000 telespettatori, share 7,60%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 818.000, 18,36%; a seguire Storie Italiane 785.000, 19,04%, e 916.000, 18,92%; È sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.915.000, 20,56%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 304.000, 9,19%, nel segmento Glass Cam 410.000, 11,28%, e nel programma 975.000, 19,84%; E viva il Videobox 323.000, 6,70%; Cerimonia Collari d’Oro ha registrato 263.000 telespettatori, share 3,98%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 241.000, 4,95%, nel programma 255.000, 5,59%, ReStart 206.000, 4,83%, Geo 162.000, 2,91%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 594.000, 5,32%; Passato e Presente 425.000, 3,37%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 803.000 telespettatori, share 18,03% e 754.000, 18,19%, con Forum a 1.243.000, 18,57%. Su Italia 1 CSI ha registrato 234.000 telespettatori, share 4,59% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 52.000 telespettatori, share 1,09% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 126.000, 1,35% e La signora in giallo 698.000, 6,09%. La7 ha ottenuto con Omnibus 163.000 telespettatori, share 3,53%, nel segmento News 105.000, 2,60% e nel Dibattito 176.000, 3,78%; quindi Coffee Break 165.000, 3,97% e L’aria che tira 213.000, 4,51% e L’aria che tira Oggi 359.000, 4,05%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.410.000, 11,74%, e nel programma 1.524.000, 14,96%, Il Paradiso delle Signore 1.735.000, 19,28%; La Vita in diretta nella presentazione 1.820.000, 19,44%, e nel programma 2.181.000, 19,70%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 743.000 telespettatori, share 6,45%; Bella Ma’ 455.000, 4,97%. Su Rai 3 La biblioteca dei sentimenti 304.000, 3,23%; Aspettando Geo ha ottenuto 1.004.000, 10,21%; Geo 1.373.000, 11,96%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.684.000 telespettatori, share 21,01%, Terra Amara 2.843.000, 23,59%, Uomini e donne (live) 2.557.000, 24,70%, e nel Finale 1.952.000, 21,09%; Amici di Maria De Filippi 1.792.000, 20,03%; La promessa 1.647.000, 18,41%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.200.000, 12,79%; nella seconda 1.169.000, 10,73% e nel segmento I Saluti 1.215.000, 10,17%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 434.000 telespettatori, 3,54%, mentre Cold Case 292.000, 2,81%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 698.000 telespettatori, 6,09% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 362.000, 3,91%, e il film Strani compagni di letto un netto di 331.000, 3,19%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 368.000 telespettatori, share 3,10%; nel programma 332.000, 3,43% e nel segmento Focus 310.000, 3,44%. C’era una volta… il Novecento un netto di 197.000, 1,88%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 TV7 ha registrato un netto di 723.000 telespettatori, share 11,29%. Su Rai 2 The Rookie 510.000, 3,81%, e A Tutto Campo 218.000, 2,42%. Su Rai 3 Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice 207.000 telespettatori, share 1,55%; Tg3 LineaNotte 191.000, 2,23%. Su Italia 1 il film The Losers un netto di 246.000, 2,82%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.042.000, 23,95%; ore 20:00 4.340.000, 24,59%.

3.042.000, 23,95%; 4.340.000, 24,59%. Tg2 ore 13:00 1.316.000, 11,11%; ore 20:30 775.000, 4,09%.

1.316.000, 11,11%; 775.000, 4,09%. Tg3 ore 14:30 1.318.000, 11,080%; ore 19:00 2.033.000, 14,03%.

1.318.000, 11,080%; 2.033.000, 14,03%. Tg5 ore 13:00 2.794.000, 23,26%; ore 20:00 3.352.000, 18,78%.

2.794.000, 23,26%; 3.352.000, 18,78%. Studio Aperto ore 12:25 984.000, 10,39%; ore 18:30 513.000, 4,17%.

984.000, 10,39%; 513.000, 4,17%. Tg4 ore 12.00 210.000, 3,11%; ore 18:55 578.000, 3,93%.

210.000, 3,11%; 578.000, 3,93%. Tg La7 ore 13:30 614.000, 4,86%; ore 20:00 1.233.000, 6,89%.

Dati AUDITEL™