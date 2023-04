Gli ascolti tv del venerdì, con gli appuntamenti canonici della settimana, nuove parodie di Crozza, serie tv, fiction e cronaca. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la serie Il Patriarca ha ottenuto 2.691.000 telespettatori, share 16,43%. Su Rai 1 la seconda puntata di Ci vuole un fiore (live) ha registrato nella presentazione 3.383.000, 16,82% e nel programma 2.072.000 telespettatori, share 13,10%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.293.000, 9,21%. Su Nove Fratelli di Crozza 1.078.000 telespettatori, share 5,67%. Su Rai 2 The Good Doctor 918.000 telespettatori, share 4,66% e 974.000, 5,59%. Su Rai 3 il film Tre piani è stato visto da 896.000 telespettatori, share 4,96%. Su Italia 1 il film Run all night – Una notte per sopravvivere è stato visto da un netto di 889.000 telespettatori, share 4,99%. Su La7 Propaganda Live 739.000 telespettatori, share 5,65%.Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 524.000, 2,79%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Cinque Minuti con Bruno Vespa 3.979.000, 21,31%; Affari Tuoi su Rai 1 ha registrato 4.554.000 telespettatori, share 22,69%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.691.000 telespettatori, share 18,44%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 663.000 telespettatori, share 3,28% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 897.000, 5,15% e a seguire La gioia della musica 879.000, 4,74%, Il cavallo e la torre 1.246.000, 6,46%, quindi Un posto al sole che registra 1.648.000, 8,18%. NCIS su Italia 1 registra 3.691.000 telespettatori, share 6,44% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 805.000 telespettatori, share 4,19% e nella seconda 784.000, 3,88%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.525.000 telespettatori, share 7,62%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 385.000 telespettatori, share 1,93% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 551.000 telespettatori, share 2,82%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.901.000 telespettatori, share 25,22% e nel game un netto di 3.867.000, 26,63%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 743.000, 4,42%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 517.000 telespettatori, share 3,18%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 666.000 telespettatori, share 3,76%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 128.000, 1,19%, e nel programma 216.000, 1,57%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 552.000 telespettatori, share 11,65%, mentre UnoMattina ha registrato 717.000, 16,35%; a seguire Storie Italiane 715.000, 17,64% e 775.000, 15,80%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto .000, %. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha ottenuto 778.000, 16,92%; I fatti vostri ha registrato 563.000 telespettatori, share 10,01% e 984.000, 10,85%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 260.000, 5,57%, nel programma 271.000, 5,94%, e nel segmento Extra 148.000, 3,65%, mentre Elisir 236 .000, 4,65%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 584.000, 5,35% e Passato e Presente 472.000, 3,77%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 904.000 telespettatori, share 19,98% e 802.000, 19,93%, con Forum a 1.485.000, 21,30%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 249.000 telespettatori, share 5,01% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 114.000 telespettatori, share 2,31% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 126.000, 1,34% e La signora in giallo 553.000, 4,59%. La7 ha ottenuto con Omnibus 185.000 telespettatori, share 4,09%, nel segmento News 119.000, 3,13% e nel Dibattito 196.000, 4,25%; quindi Coffee Break 192.000, 4.70% e L’aria che tira 233.000, 4,46% e L’aria che tira Oggi 347.000, 3,55%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.621.000, 13,46% e nel programma 1.651.000, 16,34%; a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.737.000, 21,24%, mentre La vita in diretta nella presentazione 1.670.000, 21,07% e nel programma 1.985.000, 22,49%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 778.000 telespettatori, share 6,91%; Bella ma’ 542.000, 6,44%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 448.000, 5,62%, Geo 994.000, 11,14%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.671.000 telespettatori, share 21,15%, Terra Amara 2.635.000, 22,04%; Speciale Amici 1.861.000, 19,26%; Amici di Maria De Filippi 1.478.000, 18,05%; L’Isola dei Famosi 1.312.000, 16,53%; Un altro domani 1.183.000, 14,99%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.235.000, 15,15%, nel programma 1.354.000, 15,37% e nel segmento I Saluti 1.332.000, 13,95%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 493.000 telespettatori, 3,97%, mentre Person of Interest 189.000, 2,19%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 734.000 telespettatori, 6,51% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 347.000, 4,15% e il film Quel maledetto colpo al Rio Grande Express un netto di 335.000, 3,81%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 356.000 telespettatori, share 3,03% e nel programma 308.000, 3,36% e Tagadà Focus 187.000, 2,34%. C’era una volta il Novecento un netto di 111.000, 1,35%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 ha registrato un netto di 398.000 telespettatori, share 6,74%. Su Rai 2 AtuttoCalcio 345.000, 2,81%. Su Rai 3 CinAmerica – La Sfida 292.000 telespettatori, share 2,48%; Tg3 LineaNotte 250.000, 3,61%. Su Canale 5 Station 19 578.000, 7,43%. Su Italia 1 il film Momentum un netto di 428.000, 5,85%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.984.000, 23,67%; ore 20:00 4.290.000, 24,26%.

2.984.000, 23,67%; 4.290.000, 24,26%. Tg2 ore 13:00 1.609.000, 13,89%; ore 20:30 1.149.000, 5,93%.

1.609.000, 13,89%; 1.149.000, 5,93%. Tg3 ore 14:30 1.324.000, 11,23%; ore 19:00 1.691.000, 13,02%.

1.324.000, 11,23%; 1.691.000, 13,02%. Tg5 ore 13:00 2.803.000, 23,78%; ore 20:00 3.676.000, 20,44%.

2.803.000, 23,78%; 3.676.000, 20,44%. Studio Aperto ore 12:25 1.035.000, 10,89%; ore 18:30 360.000, 3,60%.

1.035.000, 10,89%; 360.000, 3,60%. Tg4 ore 12.00 280.000, 3,82%; ore 18:55 444.000, 3,33%.

280.000, 3,82%; 444.000, 3,33%. Tg La7 ore 13:30 486.000, 3,88%; ore 20:00 1.103.000, 6,08%.

Dati AUDITEL™